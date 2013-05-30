Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника



Истребитель Су-57.

Источник: rg.ru Истребитель Су-57.Источник: rg.ru

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры боевого разворота и атаки наземных целей условного противника парой перспективных российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Снятое в ходе всеармейского этапа конкурса "Авиадартс" видео получено с беспилотного летательного аппарата.

Согласно легенде маневров, истребители прикрывали бомбардировщики и наносили удары по наземным целям. Самолеты пилотировали летчики-испытатели "Сухого" Андрей Шендрик и Игорь Кругликов.

Ранее в мае 2018 года в сети появились кадры пуска с Су-57 модификации управляемой ракеты класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия Х-59 "Овод" (Х-59МК2).