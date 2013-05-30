Десять кораблей Балтфлота будут решать задачи в дальних морях в 2018 учебном году
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Ленинградская военно-морская база в Кронштадте.
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС
К решению поставленных задач также привлекут девять судов обеспечения, сообщил начальник управления боевой подготовки флота Валерий Хорун
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Десять надводных кораблей и девять судов обеспечения Балтийского флота будут решать задачи в удаленных районах Мирового океана в этом учебном году, сообщил журналистам в среду начальник управления боевой подготовки флота Валерий Хорун.
"Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время в дальней морской зоне продолжают решать поставленные задачи три надводных корабля и три судна обеспечения Балтийского флота. В целом в 2018 учебном году к решению свойственных задач в удаленных районах Мирового океана будет привлечено десять надводных кораблей и девять судов [вспомогательного] флота, что послужит лучшей школой морской выучки личного состава и, как следствие, обеспечит дальнейшее повышение уровня боевой готовности сил Балтийского флота", - сказал Хорун.
По его словам, "корабли и суда обеспечения Балтийского флота решали и продолжают решать важнейшую государственную задачу по обеспечению безопасности гражданского судоходства РФ в пиратоопасных районах в целях реализации своих политических, экономических и оборонных интересов".
"В качестве примера можно привести эффективные действия экипажей сторожевого корабля "Неустрашимый" и танкера "Ельня" Балтийского флота, которые, решая задачи по противодействию пиратству и защите морских коммуникаций в Аденском заливе, сопроводили 15 морских караванов составом более 60 судов", - отметил начальник управления.
Он также рассказал, что с 2013 года в состав соединения надводных кораблей флота поступила серия многофункциональных корветов нового поколения проекта 20380, вооруженных новейшими ракетными, артиллерийскими, зенитными, противолодочными и радиолокационными комплексами и системами, способных решать широкий спектр задач на море; а в 2016-2017 годах в боевой состав флота вошли два малых ракетных корабля проекта 21631 "Серпухов" и "Зеленый Дол", оснащенные новейшими высокоточными крылатыми ракетами комплекса "Калибр", современный морской тральщик проекта 12700 с уникальным корпусом из композитных материалов и тактическая группа быстроходных десантных катеров перспективных проектов 11770 и 21820.
"В последние три года на вооружение Балтийского флота поступили новые береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал", бригадные комплексы оперативно-тактических ракет "Искандер", зенитные ракетные комплексы "С-400" ("Триумф"), зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", комплексы с беспилотными летательными аппаратами "Форпост" и другие системы вооружения и военной техники. Продолжается поставка в состав морской авиации флота новых современных многоцелевых истребителей Су-30СМ", - добавил Хорун.
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30.05.2018
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