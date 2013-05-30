США испытали суборбитальный ракетный пилотируемый космоплан
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Логотип компании Virgin Galactic.
Источник: http://www.ecanadanow.com/
Космоплан VSS Unity совершил второй полет на сверхзвуковой скорости, сообщает американская компания Virgin Galactic. Испытания, признанные успешными, проходили 29 мая 2018 года на полигоне в пустыне Мохаве (Калифорния).
В ходе испытаний корабль отделился от самолета-носителя WhiteKnightTwo, после чего на 31 секунду включил ракетный двигатель, развив скорость в 1,9 числа Маха и набрав высоту около 35 километров.
Целью испытаний VSS Unity названа отработка систем управления полетом корабля в сверхзвуковом режиме. В ходе последних тестов в космоплан интегрированы пассажирские кресла и соответствующее оборудование.
Первые испытания VSS Unity в сверхзвуковом режиме состоялись 5 апреля 2018 года. Тогда кораблю удалось развить скорость в 1,87 числа Маха. Предыдущие 11 полетов космоплана, проводившихся с февраля 2016 года, проходили без включения ракетного двигателя.
Суборбитальный ракетный пилотируемый космоплан VSS Unity представлен в феврале 2016 года года как усовершенствованная модель VSS Enterprise, разбившегося в октябре 2014 года из-за ошибки пилота. VSS Unity и VSS Enterprise являются моделями второго и первого поколений соответственно корабля SpaceShipTwo.
Разработанный Scaled Composites и построенный The Spaceship Company космоплан Virgin Galactic предназначен для проведения суборбитальных туристических полетов. Стоимость такого путешествия для каждого из шести пассажиров оценивается в 200 тысяч долларов. В Virgin Galactic надеются начать коммерческое использование VSS Unity уже в 2018 году.
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30.05.2018
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