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США испытали суборбитальный ракетный пилотируемый космоплан

31.05.2018 Lenta.ru 100 0
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Логотип Virgin Galactic
Логотип компании Virgin Galactic.
Источник: http://www.ecanadanow.com/

Космоплан VSS Unity совершил второй полет на сверхзвуковой скорости, сообщает американская компания Virgin Galactic. Испытания, признанные успешными, проходили 29 мая 2018 года на полигоне в пустыне Мохаве (Калифорния).

В ходе испытаний корабль отделился от самолета-носителя WhiteKnightTwo, после чего на 31 секунду включил ракетный двигатель, развив скорость в 1,9 числа Маха и набрав высоту около 35 километров.

Целью испытаний VSS Unity названа отработка систем управления полетом корабля в сверхзвуковом режиме. В ходе последних тестов в космоплан интегрированы пассажирские кресла и соответствующее оборудование.



Первые испытания VSS Unity в сверхзвуковом режиме состоялись 5 апреля 2018 года. Тогда кораблю удалось развить скорость в 1,87 числа Маха. Предыдущие 11 полетов космоплана, проводившихся с февраля 2016 года, проходили без включения ракетного двигателя.

Суборбитальный ракетный пилотируемый космоплан VSS Unity представлен в феврале 2016 года года как усовершенствованная модель VSS Enterprise, разбившегося в октябре 2014 года из-за ошибки пилота. VSS Unity и VSS Enterprise являются моделями второго и первого поколений соответственно корабля SpaceShipTwo.

Разработанный Scaled Composites и построенный The Spaceship Company космоплан Virgin Galactic предназначен для проведения суборбитальных туристических полетов. Стоимость такого путешествия для каждого из шести пассажиров оценивается в 200 тысяч долларов. В Virgin Galactic надеются начать коммерческое использование VSS Unity уже в 2018 году.
30.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
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Страны
США
Продукция
SpaceShipTwo
Компании
Virgin Galactic

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