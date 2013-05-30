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Вертолет Ми-28НМ представят на форуме "Армия-2018"

31.05.2018 ТАСС 113 0
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Модернизированный Ми-28Н
Модернизированный Ми-28Н.
Источник: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Эта винтокрылая машина должна поступить на вооружение в конце 2018 года

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ будет представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) проведет презентацию нового вертолета Ми-28НМ на форуме "Армия-2018" летом этого года", - говорится в сообщении департамента.

На вооружение этот вертолет должен поступить в конце 2018 года.

Ми-28НМ начали создавать в 2009 году. Модернизированная версия существенно отличается от своего прототипа. В состав бортового радиолокационного оборудования Ми-28НМ входит инновационная нашлемная система целеуказания и индикации. Вертолет оснащен новой радиолокационной станцией Н025, позволяющей вести круговой обзор. Летательный аппарат оснащен новой системой РЭБ. Вертолет предназначен для поиска и уничтожения днем и ночью, в простых и сложных погодных условиях малоскоростных воздушных целей, танков, бронированной и небронированной техники, а также живой силы противника. Модернизированный вариант отличается улучшенной эргономикой кабины, на борт установлена дублирующая система управления вертолетом в отсеке летчика-оператора, усовершенствована общая функциональность боевой машины. Кроме того, Ми-28НМ имеет модифицированный фюзеляж, модернизированные двигатели, бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования и обзорно-прицельную систему, новую вспомогательную силовую установку и аппаратуру связи с беспилотными летательными аппаратами.
30.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Ми-28Н
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА

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