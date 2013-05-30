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Корабли Каспийской флотилии во время учений уничтожили морских диверсантов

31.05.2018 ТАСС 85 0
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Каспийская флотилия ВМФ России
Учения Каспийской флотилии ВМФ России.
Источник: Пресс-служба Минобороны РФ

В маневрах приняли участие более 500 военных моряков, авиация и корабли

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая. /ТАСС/. Отряд кораблей Каспийской флотилии совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) провел учения по защите военных объектов от диверсантов на Каспии, сообщил в среду журналистам начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"По легенде учений, оперативный дежурный Каспийской флотилии получил сигнал об обнаружении неопознанного судна, направляющегося к военному объекту, расположенному в береговой зоне. Командование Каспийской флотилии приняло решение на уничтожение неопознанной цели с привлечением дежурных сил авиации ЮВО", - сказал он.

Пара истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесла авиаудар по условному противнику, но диверсанты успели спустить три быстроходные лодки для захвата военного объекта. Ракетный корабль "Дагестан" направил лодку с отрядом противодиверсионных сил и средств для уничтожения условного противника, а малый артиллерийский корабль "Астрахань" вступил в морской бой с неопознанным судном и произвел его захват.

Диверсантам удалось подойти к цели на одной лодке, однако отряд спецназа флотилии блокировал и уничтожил последнюю группу условного противника в ближнем бою.

В учениях приняли участие более 500 военных моряков, авиация и корабли флотилии.
30.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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