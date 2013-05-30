В Пермском крае по учебной тревоге подняли истребители МиГ-31
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Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ были подняты по учебной тревоге с аэродрома Большое Савино в Пермском крае, сообщает в среду Центральный военный округ (ЦВО).
"Экипажам предстояло перехватить самолет условного нарушителя государственной границы РФ. Воздушная цель была своевременно обнаружена и идентифицирована наземными радиотехническими средствами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
Летчики истребительного авиационного полка выполнили нормативы по подготовке и поднятию в воздух самолетов для перехвата условного нарушителя в зоне ответственности. Экипажи отработали задачи по перехвату и сопровождению летательного аппарата. Кроме того, были выполнены тактические элементы по принуждению к посадке условного нарушителя, уточняет ЦВО.
Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ оснащен современной системой управления, дальность обнаружения цели достигает 320 километров, радиус поражения - 280 километров. Самолет способен одновременно сопровождать до 10 воздушных целей.
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30.05.2018
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