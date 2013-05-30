

Китайские военнослужащие во время российско-китайских военно-морских учений. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Китайские военнослужащие во время российско-китайских военно-морских учений. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ПЕКИН, 30 мая - РИА Новости. Россия и Китай обменялись мнениями по углублению военного сотрудничества по горячим международным и региональным вопросам и достигли широкого консенсуса, говорится в сообщении министерства обороны КНР.

В среду в Пекине состоялся второй раунд стратегических консультаций между вооруженными силами РФ и КНР, в котором приняли участие заместитель начальника объединенного штаба Центрального военного совета КПК Шао Юаньмин и первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ - начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской.

"Стороны обменялись мнениями по углублению военного сотрудничества между Россией и Китаем по горячим международным и региональным вопросам, а также в условиях новой международной обстановки, достигли широкого консенсуса", - говорится в опубликованном заявлении оборонного ведомства КНР.

Стороны также подтвердили, что будут реализовывать консенсус, достигнутый председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным, будут и дальше поднимать уровень сотрудничества между вооруженными силами двух стран, а также делать активный вклад для того, что чтобы поднять стратегическое взаимодействие армий двух стран на новый уровень развития.