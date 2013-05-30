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Под Хабаровском С-300 под прикрытием ЗРПК "Панцирь" отразили "авианалет"

31.05.2018 РИА Новости 88 0
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Учения войск ПВО с участием дивизиона ЗРК С-300 Фаворит. Архивное фото
Учения войск ПВО с участием дивизиона ЗРК С-300 Фаворит. Архивное фото.
Источник: © Министерство обороны РФ

ХАБАРОВСК, 30 мая - РИА Новости. Военнослужащие войск противовоздушной обороны Восточного военного округа уничтожили самолеты условного противника и отразили воздушную атаку на свои позиции в Хабаровском крае, сообщает в среду пресс-служба округа.

"Расчеты зенитно-ракетных систем С-300 на тренировке развернули комплексы, обнаружили цели, идентифицировали их и сопроводили. Для усложнения задачи была смоделирована ситуация по обнаружению группы воздушных целей на разных воздушных эшелонах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что позиции зенитчиков прикрывали зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь". Они взяли под контроль воздушное пространство, обнаружили и уничтожили "вертолеты" условного противника, которые пытались нанести ракетный удар по позициям ракетчиков.

"Военнослужащие провели электронные пуски ЗРК С-300 и ЗРПК "Панцирь", успешно поразив все воздушные цели, имитирующие различные летательные аппараты "противника", - сообщает пресс-служба.
30.05.2018
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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
Компании
Минoбороны РФ

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