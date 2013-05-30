Треть промышленников переключились на закупки станков из Индии и Китая



Промышленность. цех.

Источник: Ajay Verma / Reuters Промышленность. цех.Источник: Ajay Verma / Reuters

Несмотря на санкции, две трети российских компаний, согласно опросу Института Гайдара, по-прежнему закупают западноевропейское оборудование. Спрос на оборудование из США упал, а на китайское и индийское, наоборот, резко вырос.

Индия и Китай получили наибольшую выгоду от девальвации рубля и западных санкций в сфере поставок промышленного оборудования и машин на российский рынок, свидетельствуют данные опроса ​Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (ИЭП), проведенного в марте 2018 года.

В ходе исследования представителей промышленных предприятий России спрашивали, какое оборудование они закупали ​​за предшествующие три года, то есть после кризиса 2014 года. Всего было опрошено около 500 российских компаний, сообщил РБК автор исследования, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов ИЭП Сергей Цухло. Предыдущий подобный опрос эксперты ИЭП проводили в 2011 году, во время выхода из кризиса 2008–2009 годов, также сопровождавшегося резкой девальвацией российской валюты.

В ходе последнего опроса выяснилось, что доля российских компаний, закупавших оборудование и машины в Индии и Китае, за последние семь лет выросла с 19 до 35% на фоне падения закупок японского и американского оборудования (с 33 до 22%). Из-за обострения отношений с Украиной отрицательная статистика наблюдалась и по закупкам в странах СНГ — с 27 примерно до 20%.

В то же время доля российских предприятий, закупавших западноевропейское оборудование, изменилась незначительно — с 77 до 71%; по результатам обоих опросов оборудование из Западной Европы заняло первое место. Доля предприятий, закупавших российское оборудование, почти не выросла — по данным исследований как 2011-го, так и 2018 года составив около 60%.

«Отечественные производители машин и оборудования практически не смогли обрести новых покупателей на территории своей страны», — констатируют авторы исследования, опубликованного в вышедшем 28 мая номере «Мониторинга экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС и ИЭП.

Причины, по которым резко выросло число предприятий, закупающих оборудование из Индии и Китая, и сократились закупки в США и Японии, — девальвация рубля в 2014 году и санкции, поясняет Сергей Цухло. «Один и тот же станок, но сделанный в Японии или США, может стоить в разы дороже, чем сделанный в Китае», — поясняет он. По словам Цухло, новые санкции показали российским компаниям, что иллюзий по поводу снятия ограничений в среднесрочной перспективе питать не надо, тогда как парк оборудования пора обновлять. «Компании вынуждены брать менее качественное, но относительно дешевое оборудование в Китае или Индии еще и потому, что более 60% российских предприятий не могут найти аналогов, которые бы производились в России», — добавляет автор исследования.

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Замещение поневоле

Из результатов опроса также следует, что доля предприятий, которые купят российское оборудование, значительно выше доли тех предприятий, которые реально хотели бы работать на нем. Если первый показатель составляет 65%, то второй — только 50%. При этом и в первом, и во втором случае наблюдается значительный рост доли по сравнению с 2011 годом.

Цена на российское оборудование ниже, но его эксплуатация обходится дороже, объясняет директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Иностранное оборудование бесперебойно может работать пять лет, а российское, как правило, потребует небольшого ремонта и замены деталей уже через год. Отечественные производители выпускают аналогичную европейским моделям технику, но не идентичную. Она кажется дешевле только в краткосрочной перспективе, а из-за эксплуатационных затрат в итоге обходится в те же деньги, что европейская или американская, объясняет эксперт. К тому же у иностранного оборудования выше производительность, добавляет он.

В лидерах предпочтений с 2011 по 2018 год ничего не изменилось: первое место осталось за оборудованием из Западной Европы (77 и 69% соответственно). По мнению автора исследования, это связано с тем, что часть стран Европы «закрывает глаза» на действующие санкции, поскольку Россия для них огромный бизнес. «Санкции в Европе — более формальный элемент, чем в Штатах», — говорит эксперт. Оборудование же из США и Японии в списке предпочтений российских компаний, напротив, понесло самые значительные потери (с 40 до 27%). В итоге российское оборудование к 2018 году по предпочтительности опередило американское и японское.

Самая наглядная картина несоответствия между желаниями и возможностями российских компаний — в случае с машинами и оборудованием из Китая и Индии. Несмотря на резкий рост закупок оборудования из этих стран, покупать его мало кто хочет — в 2018 году о своих предпочтениях в пользу индийской и китайской техники сказали лишь 8% предприятий. При этом 35% компаний намерены закупать оборудование из Китая и Индии в ближайшие годы. ​Двукратный рост таких закупок скорее является признаком перехода «на более дешевое, доступное, хотя и менее качественное оборудование, и на уровне предприятий указанное обстоятельство прекрасно осознается», подчеркивает автор исследования.

Георгий Перемитин, Екатерина Литова, Анна Михеева.