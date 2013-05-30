Провал ‘Euro Hawk’ угрожает Германии поиском нового разведывательного беспилотника.
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Германия готовится к покупке трех БЛА Triton компании Northrop Grumman. (Фото: Келли Шиндлер).
Источник: https://www.defensenews.com/
Подкошенные неудачей в программе, съевшей 700 миллионов долларов за пять лет, представители министерства обороны Германии стремятся избежать серьезных ошибок при подготовке к покупке у ВМФ США трех беспилотных самолетов Triton разработки Northrop Grumman.
Особенно, когда речь идет о летной пригодности новых БЛА при использовании в совместном воздушном пространстве. Берлин хочет иметь прописанную программу действий, на случай, если самолет не сможет получить необходимые разрешения, - сказали законодателям в правительстве.
Например, чиновники хотят прописать в контракт раздел, посвященный «плану квалификационных испытаний к летной готовности», говорится в ответе министерства обороны членам левой партии Die Linke. Недавно об этом сообщал сайт Tagesschau.
Кроме того, Германия хочет выйти из договоренностей, если сертификация системы обнаружения и предотвращения столкновений в воздухе БЛА Triton, проведенная властями США, не будет принята внутренней инспекцией безопасности Бундесвера.
По вопросу приобретения модификации Global Hawk ВМС США называемой в Германии «Pegasus» (от «Persistent German Airborne Surveillance System - Постоянная Немецкая Система Воздушного Наблюдения»), Берлин недавно получил от Вашингтона сообщение, что экспортная поставка военной продукции будет разрешена после запроса Германии на приобретение самолета.
Ожидается, что согласование контракта завершится в первой половине 2019 года. Первый БЛА Pegasus будет поставлен Бундесверу в 2025 году.
Проект «Euro Hawk», закрытый в 2013 году, стал хрестоматийным примером того, когда кажущиеся незначительными просчеты, в конечном итоге, утопили всю программу. Из-за предназначенного для перевозки неудачно названного «ISIS» (совпадение с названием организации, запрещенной в РФ - примечание ВПК.name), датчика контроля движения, созданного дочерней компанией Airbus, регуляторы не смогли сертифицировать весь Euro Hawk по безопасности полетов над Европой.
В этой связи чуть не уволили министра обороны Германии, за то, что не смог заблаговременно определить возможные проблемы с сертификацией летной годности.
Воспроизведение действий (реакций) человека для предотвращения столкновения в воздухе, остается сложной проблемой в беспилотной авиации. Немецкие официальные лица, обосновывая приобретение Triton стоимостью более 2 миллиардов долларов, утверждали, что США находятся на более высоком уровне развития в вопросах обеспечения безопасности полетов, чем Германия, и что аттестаты США по летной годности будут вполне применимы для Европы.
Автор: Себастьян Шпренгер
Перевод: ВПК.name
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30.05.2018
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