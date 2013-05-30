Реанимация украинской боевой авиации невозможна без России



Украинские ВВС.

Источник: кадр из видео Украинские ВВС.Источник: кадр из видео

Украина провела учения боевой авиации в небе над Донбассом. Судя по официальным видеороликам, в них приняли участие штурмовики Су-25 и многоцелевые истребители МиГ-29. Источники газеты ВЗГЛЯД сообщают, что ВВС Украины активизировались в Донбассе с середины мая. Цели Киева можно предугадать, но есть ли у них средства для атак с воздуха?

В Донбассе прошли учения украинской авиации. Цель – "достижение высокого уровня слаженности" при поддержке общевойсковых частей с воздуха, сообщили в штабе "Операции объединенных сил" (бывшей "АТО", переданной в полное распоряжение армии). На опубликованном видео показан учебный бой пехоты, которую поддерживают с воздуха штурмовики Су-25 и пара многоцелевых истребителей МиГ-29. "Активно идет подготовка всех сил и средств", – констатируют в штабе "Объединенных сил".

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что в последнее время украинские военные активно занимают "серые зоны" на линии разграничения. В недалекой перспективе эти "жабьи прыжки" способны создать для Вооруженных сил Украины (ВСУ) тактическое преимущество или усилить уже имеющееся. То, что ВСУ стали активно использовать авиацию, может свидетельствовать о том, что Киев не оставляет планов прорыва фронта.

Как сообщают источники газеты ВЗГЛЯД в военных кругах ДНР,

самолеты украинских военно-воздушных сил с середины мая регулярно появляются в небе над Донбассом.

Чаще всего речь идет о бортах, которые взлетают с авиабазы в Чугуеве Харьковской области. Там расположена 203-я учебная авиационная бригада. Самолеты украинских ВВС подлетают в район Славянска и других населенных пунктов у линии фронта, а затем уходят на авиабазу Кульбакино в Николаеве, где расположена 299-я бригада тактической авиации.

Напомним, что активная фаза использования ВВС пришлась на начало конфликта в Донбассе. Весной 2014 года украинские военные потеряли 10 (по данным Киева) или 30 (по данным ополченцев) самолетов, семь вертолетов и разведывательный беспилотник. "Ополченцы пытались сбивать эти летательные аппараты с помощью ПЗРК, пополняя список потерь украинской стороны. После этого, если взять, например, 2016 год, авиация фактически не участвовала в боевых действиях. Они велись в основном наземными средствами: танками, артиллерией и системами залпового огня", – напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Как уже отмечали в МИД России, нынешнее бряцание оружием связано с визитом спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Его поддержка воспринимается Киевом как индульгенция на новые военные авантюры. Нынешние "показательные выступления" ВВС и пехоты можно связать с визитом в Киев президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. На этом фоне как-то забывается, что сам факт учений украинских ВВС – это очередное нарушение Минских соглашений, согласно которым применение боевой авиации и боевых беспилотников в зоне конфликта в Донбассе запрещено.

Вопрос не в том, использует ли Киев авиацию в "зоне операции Объединенных сил", а в том, насколько эффективным может оказаться это использование.

Алексей Леонков полагает: держать ВВС в некоем подобии боеготовности и боеспособности Украина может, но вести активные боевые действия – уже не сможет. "Для того, чтобы летать, нужно иметь соответствующую технологическую базу, – поясняет эксперт свою точку зрения. – Весь авиационный парк, который есть на Украине, – это самолеты российского производства: что МиГ-29, что Су-25, что расположенные в Миргороде Су-27. Соответственно, все запчасти и все комплектующие должны идти из России".

С 2014 года, по понятным причинам, поставки практически прекращены, отмечает собеседник. "Например, в Запорожье есть такое предприятие "МиГремонт". Оно сейчас не имеет каких-либо связей с российским "МиГ" и находится на вольных хлебах. Как они решают эти вопросы – неизвестно, но решаются они достаточно непросто", – полагает Леонков.

Единственное, что Украина может представить из авиации, это самолеты марки "Ан" и вертолеты с двигателями известного запорожского предприятия "МоторСич". Двигатели еще можно как-то поддерживать в исправном состоянии, но есть огромные вопросы по бортовому радиолокационному оборудованию, комплексам наведения, комплексам вооружения и так далее, пояснил Леонков.

В частности, ракеты класса "воздух – воздух" или "воздух – земля" производит российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение", бомбы – российское предприятие "Базальт". "Конечно, можно переключиться на Болгарию, которая производит некоторое подобие этих вооружений, – отмечает Леонков. – Но когда болгары пытались поставить аналог наших бомб в Индию, одна из бомб не сошла с крепления, рванула под самолетом, и пилот погиб. И таких нюансов, которые нужно учитывать, масса".

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД:

За рубежом ни самолетов, ни вертолетов Киев не закупал.

Бартош напомнил, что у Украины есть несколько самолетов еще советского производства. Но в целом, как отмечают эксперты, украинские ВВС уже не представляют той значительной силы, которой они были после раздела боевой авиации СССР.

Кроме того, чтобы был результат, необходима постоянная учебная боевая подготовка. Но, даже судя по украинским новостным лентам, в последние несколько лет интенсивных полетов украинских ВВС не наблюдается.

Отдельный вопрос – против кого может быть применена украинская авиация. Если они попытаются сделать что-то против Крыма – там достаточно средств ПВО, чтобы при первом же налете свести все эти усилия в ноль, подчеркивает Леонков. Напомним, недавно командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников сообщил: соединения ПВО, дислоцированные в Крыму, будут доукомплектованы штатными подразделениями комплексов С-400 и "Панцирь-С". Крымский мост как объект атаки с воздуха также рассматривать бесполезно. Как рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Айтеч Бижев, 4-я армия ПВО и ВВС, базирующаяся в Ростове-на-Дону, защищает мост как объект повышенной важности.

Что же касается республик Донбасса, то украинская авиация "представляет определенную угрозу для наземных сил ДНР и ЛНР", отмечает Александр Бартош. "Но с учетом серьезной противовоздушной обороны двух этих образований вряд ли она сыграет решающую роль, хотя это беспокоящий фактор", – полагает эксперт. На вооружении ополченцев Донбасса есть переносные ЗРК, такие как "Игла" и "Стрела". "Для того, чтобы осуществлять штурм и поддерживать операцию наземных войск теми же Су-25, необходимо атаковать с высоты примерно 700 метров. А это зона, в которой ПЗРК неплохо работают. Либо с больших высот, но для этого нужно кидать авиационные бомбы, но и там вопросы возникают", – отмечает Леонков.

Поднять авиацию в воздух – это хорошо, но вот участвовать в боевых действиях – это совершенно другая история, подчеркивает собеседник. "Потому данные учения можно назвать скорее неким пропагандистским маневром, призванным показать зарубежным спонсорам, что украинские "хлопцы" готовы в любой момент выполнить приказ по восстановлению, как они говорят, "территориальной целостности государства" и вернуть Донбасс", – отмечает Леонков.

Алексей Нечаев,Андрей Резчиков