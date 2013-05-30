Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Роскосмос" обеднеет на 150 миллиардов рублей

31.05.2018 Lenta.ru 96 0
0
Понравилась новость?
 0
"Союз-2" на "Восточном"
Ракета-носитель "Союз-2" на космодроме "Восточный".
Источник: http://spacecorp.ru/

Федеральную космическую программу России сократят в ближайшие три года на 150 миллиардов рублей из-за недофинансирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Программу на 2016-2025 годы утвердили в марте 2016-го. Объем ее финансирования был определен в 1,4 триллиона рублей. В 2014 году, когда программа только разрабатывалась, планировалось запросить на ее реализацию 2,8 триллиона рублей. По программе "Развитие космодромов России" Роскосмос должен был получить дополнительно 340 миллиардов рублей.

По словам источника агентства, в 2019 году госкорпорация получит на 17 миллиардов меньше, чем планировала. В 2020 году — на 52 миллиарда рублей, а в 2021-м — на 75 миллиардов рублей меньше.

Отмечается, что из-за недостатка средств задерживается создание межпланетных объектов, строительство второй очереди космодрома Восточный и разработка новой ракетно-космической техники.

Предполагается, что в ближайшие месяцы программа "Роскосмоса" будет скорректирована.
30.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.05 00:06
  • 48
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 30.05 23:56
  • 53
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 30.05 20:42
  • 2
В топ-100 рейтинга университетов CWUR не оказалось российских вузов
  • 30.05 20:12
  • 4
Заседание Коллегии Министерства обороны и формирование 127-й мотострелковой дивизии
  • 30.05 20:04
  • 41
После 30 лет службы обновлено лишь вспомогательное оборудование? Первая партия БМД-2, наконец, поступила в войска
  • 30.05 19:52
  • 6
США не планируют вводить санкции против Индии из-за покупки ЗРС С-400
  • 30.05 19:43
  • 4
ОАК может разработать сверхзвуковой самолет в десятилетней перспективе
  • 30.05 19:40
  • 5
Большую часть комплекса зданий технополиса "Эра" построят в 2019 году
  • 30.05 19:33
  • 2
Осколки гибрида
  • 30.05 19:29
  • 13
Железный человек: через год USSOCOM поместит оператора в активный экзоскелет.
  • 30.05 18:10
  • 3
Сначала дипломаты, потом "Искандеры". Чем Россия ответит на размещение базы США в Польше
  • 30.05 17:43
  • 1
Арктика с подогревом
  • 30.05 17:30
  • 1
Россия построит на Кубе наземную измерительную станцию системы ГЛОНАСС
  • 30.05 17:25
  • 3
У России появились "плохие новости" для ВВС США
  • 30.05 17:18
  • 2
Польша призвала США разместить танковую дивизию в стране
другие обсуждаемые темы