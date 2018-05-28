В топ-100 рейтинга университетов CWUR не оказалось российских вузов



Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

В опубликованном сегодня международном рейтинге университетов CWUR (The Center for World University Rankings — Центр всемирного рейтинга университетов) за 2018 год российские университеты ухудшили свои позиции. Лучшим из них стал МГУ имени М. В. Ломоносова, расположившийся на 126 месте (в прошлом году университет занимал 97-е место). С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте рейтинга.

Рейтинг CWUR опирается не на опросы и анкеты, как многие другие подобные списки, его составители стараются оценить объективные параметры. В 2018 году в этом рейтинге используются значения семи показателей: качество образования (по количеству студентов-победителей соревнований), трудоустройство выпускников (по количеству выпускников, занимающих позиции в руководстве крупных компаний), уровень преподавательского состава (по количеству международных наград), общее количество публикаций сотрудников, качество публикаций (по их количеству в ведущих журналах), влияние в научной среде (по количеству статей во влиятельных журналах) и цитируемость (по количеству высокоцитируемых работ). На основе всех этих величин высчитывается финальная оценка, которая определяет положение университета в рейтинге. Все параметры входят с весом 15%, кроме цитируемости, вес которой в результирующей оценке составляет 10%.

В первую тысячу вузов нового рейтинга попали пять учебных заведений России: МГУ имени М.В. Ломоносова (126 место против 97-го в прошлом году), СПбГУ (541-е против 417-го), МФТИ (556-е против 242-го), МИФИ (сохранил 733-е место) и НГУ (595-е против 918-го). Всего составители рейтинга собирают данные о 18 000 университетов со всего мира. Верхние строчки традиционно занимают вузы США и Великобритании: Гарвард, Стэнфорд, MIT, Кэмбридж, Оксфорд и другие.

Первое место в рейтинге занял Гарвардский университет, также в десятке — Стэнфордский университет, Массачусетский технологический институт (все — США), Кембриджский и Оксфордский университеты из Великобритании, Калифорнийский университет в Беркли, Принстонский, Колумбийский, Калифорнийский технологический и Чикагский университеты (все из США). Первый вуз не из США или Великобритании — Университет Токио, занимающий 12-ю строчку рейтинга.

В России существует программа «5-100», цель которой — помочь пяти российским вузам попасть в топ-100 мировых рейтингов к 2020 году. Обычно говорят о тройке наиболее известных рейтингов QS (Quacquarelli Symonds), ARWU (Academic Ranking of World Universities) и THE (Times Higher Education). Российские учебные заведения обычно достаточно высоко оцениваются по качеству образования (например, МГУ в CWUR-2018 по этому параметру на 23 месте в глобальном рейтинге), но существенно проигрывают иностранным по количеству и качеству статей. Также некоторые рейтинги учитывают такие параметры, как количество преподавателей на одного студента и доход вуза, по которым российские университеты не могут конкурировать с западными.