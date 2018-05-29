Битва атомных охотников: АПЛ "Ясень" сравнили с "Вирджинией"



Атомная подводная лодка Северного флота "Северодвинск".

Источник: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости Атомная подводная лодка Северного флота "Северодвинск".Источник: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

После более чем двадцати лет господства американских субмарин, начавшегося с распадом СССР, у ВМС США появился соперник, вызывающий у них обоснованные опасения. Речь идет о российских атомных подводных лодках проекта 885 "Ясень". Обозреватель издания The National Interest сравнил их с американскими Virginia Block III и предположил, каким может быть исход прямого столкновения двух этих субмарин.

Напомним, строительство головной АПЛ проекта 855 "Северодвинск" началось еще в 1993 году, из-за экономических трудностей завершить работы удалось только 20 лет спустя.

Подлодки класса "Ясень" больше своих конкурентов - 118 метров в длину против 115, а водоизмещение отличается почти вдвое - 13,8 и 7,9 тысячи тонн соответственно. При этом отечественные субмарины обходятся 90 членами экипажа, тогда как американским требуется 113, что говорит о высоком уровне автоматизации "Ясеней".

При этом подводная скорость Virginia Block III немного выше - 34 узла против 31, зато глубина погружения ощутимо больше уже у "Северодвинска". Его пределом является уровень в 600 метров, корпус американской субмарины испытывался на отметке 488.

Сенсорный комплект "Северодвинска" состоит из гидроакустического комплекса "Иртыш-Амфора", оснащенного сферической антенной, также на подлодке имеются гидроакустические антенные решетки по бортам и буксируемая антенная решетка для поиска в задней полусфере. Установлены радиолокационная станция МРК-50 "Альбатрос", комплекс радиоэлектронного обеспечения / противодействия.

Что касается вооружения, то в распоряжении "Севердовинска" имеется весьма внушительный арсенал: десять 533-миллиметровых торпедных аппаратов в средней части лодки, заряженных самонаводящимися и телеуправляемыми торпедами, а также восемь пусковых установок, для каждой из которых предусмотрено по четыре ракеты. Это уже хорошо зарекомендовавшие себя "Калибры" и "Ониксы".

В подлодках класса "Вирджиния" есть только четыре 533-миллиметровых торпедных аппарата, способных стрелять самонаводящимися торпедами и противокорабельными ракетами. Также субмарины оснащены 12-ю пусковыми ракетными установками, заряженными "Томагавками".

Автор статьи приходит к выводу, что с точки зрения вооружения обе подлодки примерно равноценны, хотя в прямом столкновении небольшое преимущество в этом аспекте за счет противолодочных ракет "Калибр" может быть у "Ясеней". В то же время американский обозреватель полагает, что субмарины класса "Вирджиния" более тихие и имеют лучшую гидролокационную установку, что, по его мнению, более важное преимущество.

В конечном счете, соперничество между этими двумя типами подводных лодок, вероятно, будет усиливаться за счет применения беспилотных подводных аппаратов и иных новых технологий.

Алексей Иванов