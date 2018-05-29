Уральская дивизия получит десять "Терминаторов"
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БМПТ "Терминатор" производства ОАО НПК "Уралвагонзавод" на Международной выставке вооружений IDEX-2013 в Абу-Даби.
Источник: © РИА Новости, Сергей Субботин
Десять боевых машин поддержки танков "Терминатор" поступят в танковую дивизию в Челябинской области для испытаний. Об этом сообщил сегодня начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа полковник Андрей Терюхов.
"Терминаторы" прибудут в войсковую часть, которая находится в Чебаркуле, в 3-4 квартале текущего года. В ходе войсковых испытаний будет определена форма и способы применения этих машин в боевых порядках.
БМПТ "Терминатор" на базе танка Т-90 вооружена двумя скорострельными пушками калибра 30 миллиметров, крупнокалиберным пулеметом. Ракетный арсенал представлен четырьмя дальнобойными противотанковыми управляемыми ракетами "Атака-Т".
Техника предназначена для поражения танков, имеющих высокую защиту, высокомобильных легкобронированных машин. 48-тонная машина нового типа прекрасно продемонстрировала свои уникальные характеристики в Сирии. Один "Терминатор" может заменить на поле боя взвод мотострелков, четыре бронетранспортера типа БТР-80 и две боевые машины пехоты БМП-2.
Татьяна Воробьева
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29.05.2018
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