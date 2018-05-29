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Залповый пуск "Булавы" назвали технологическим прорывом России

30.05.2018 Российская газета 167 0
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АПЛ "Юрий Долгорукий"
АПЛ "Юрий Долгорукий".
Источник: rg.ru

Запуск ракет "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий" назвали технологическим прорывом Российской Федерации. По мнению Strategic Culture, данный пуск демонстрирует лучшие современные технологии и гарантирует неизбежность возмездия в случае нападения на Россию.



Издание отмечает, что ракеты "Булава" были выпущены с подводной лодки "Юрий Долгорукий", известной как очень тихая субмарина. Она может патрулировать любой участок Мирового океана, и потенциальный противник не будет знать, где точно находится подлодка. "Широко распространено мнение, что Военно-морской флот России является единственным в мире, у которого есть подводные лодки, способные уклониться от обнаружения США", - сказано в статье.

И именно с подлодки "Юрий Долгорукий", которая находилась в Белом море, и произвели запуск сразу четырех баллистических ракет. Как сообщил "РГ" начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые. Были подтверждены тактико-технические характеристики и надежность ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 "Борей" и корабельного ракетного комплекса "Булава".

Буквально сразу американские эксперты оценили эти пуски, сравнив мощность залпа со 160 бомбами, сброшенными на Хиросиму. И добавили, что российский флот продемонстрировал массовое применение баллистических ракет. Каждая "Булава" несет до 10 ядерных боеголовок индивидуального наведения, радиус действия - 8 тысяч километров.

Залповое испытание значительно усилит российский потенциал ядерного сдерживания, пишет Strategic Culture.


Светлана Цыганкова
29.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Булава-30
Юрий Долгорукий
Проекты
955 Борей
СФ
Ядерный щит

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