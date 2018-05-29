F21: тест пройден



Прототип торпеды F21.

Источник: navyrecognition.com Прототип торпеды F21.Источник: navyrecognition.com

Уже в следующем году французский флот получит тяжёлые торпеды нового поколения. Сегодня, 29 мая, портал navyrecognition.com сообщил о том, что компания Naval Group и Агентство закупок вооружений Минобороны Франции (Defence Procurement Agency, DGA) провели успешное испытание торпеды F21.

Во французском флоте торпеды F21 заменят основные 533-мм торпеды F17 Mod 2. Торпеды F21 получат атомные многоцелевые подлодки типа Rubis и атомные ракетные подлодки типа Le Triomphant, а также шесть уже заказанных атомных многоцелевых субмарин типа Suffren (проекта Barracuda). Кроме того, в предварительном порядке 30 торпед F21 заказаны Бразилией для вооружения четырёх неатомных подлодок модифицированного проекта Scorpene, строящихся совместно с DCNS по бразильской программе PROSUB (Programa de Desenvolvimento de Submarinos).

Разработка F21 ведётся с 2008 года, изначально она должна была стать модифицированной версией торпеды Black Shark, однако в ходе работ изменился список подрядчиков, что стало одной из причин задержек в разработке. Изначально новые торпеды должны были поступить в войска в 2015 году, но позднее дата официального принятия на вооружение сдвинулась на 2019 год.

Полуторатонная 6-метровая торпеда калибра 533 мм способна развивать скорость до 50 узлов (93 км/ч) и поражать цели на расстоянии до 50 км и глубине до 500 м. Финальные испытания торпеды проводились с борта подлодки типа Rubis у побережья французского города Тулон, и были признаны успешными.