Патруль и конвой: как Украина планирует сдерживать Россию



Источник: Алексей Куденко/РИА "Новости" Источник: Алексей Куденко/РИА "Новости"

Украинский адмирал заявил о "гибридной угрозе" России в Азовском море

Экс-заместитель министра обороны Украины адмирал запаса Игорь Кабаненко призвал украинскую сторону патрулировать побережье Азовского моря, чтобы противодействовать угрозе со стороны России. Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок - о том, насколько "гибридную угрозу" можно рассматривать как реальную.

Украинский адмирал Игорь Кабаненко в интервью порталу "Обозреватель" утверждает: "Что имеем в Азовском море на сегодня? 18 мая появилось прибрежное предупреждение о том, что район Азовского моря вблизи Бердянска закрывается РФ для боевой подготовки. Важно отметить, что этот район не где-то там возле Темрюка или Таганрога, он в непосредственной близости к украинскому побережью. И это уже серьезно. Провокация со стороны России? Безусловно. Вместе с тем, это гибридная угроза вторжения с моря".

Что означает "непосредственная близость к украинскому побережью", Кабаненко не уточняет. А в таких вещах надо быть предельно корректным. Тем более что правовой статус Азовского моря так до конца не урегулирован.

Плановые мероприятия боевой подготовки России не могут быть провокацией для Украины и тем более являться "гибридной угроза вторжения с моря".

Украинский адмирал не раскрывает смысл своего термина, но если Кабаненко имеет в виду осуществление морской десантной операции, то Россия и Украина не находятся в состоянии войны. И поэтому подобная операция в настоящее время невозможна в принципе. Кроме того, само словосочетание "гибридная угроза" не может быть применимо к описанию морской десантной операции".

Тем не менее, для предотвращения кризиса, по мнению Кабаненко, Киев должен ответить Москве.

"Первым делом - патрулирование прибрежной зоны, территориального моря - 12 миль от побережья. Постоянное патрулирование силами морской охраны Госпогранслужбы Украины. Это сдерживающий фактор", - утверждает Кабаненко.

Между тем, одно дело - охрана государственной границы и совершенно другое - противодесантная оборона. И это вещи абсолютно разные. Если Россия, по мнению Кабаненко, замышляет морскую десантную операцию, то Украина, в свою очередь, должна спланировать противодесантную операцию (оборону).

Патрулированием тут, согласно военной науке, не обойтись.

Кроме того, для недопущения "худших сценариев в прибрежных водах" Кабаненко считает нужным создавать мобильные группировки военно-морских сил. Опять-таки, в соответствии с курсом оперативного искусства ВМФ те или группировки флота создаваться могут, и они имеют предельно ясное наименование и назначение, но еще никто и никогда не называл группировки на море мобильными.

Ранее Кабаненко заявлял, что властям страны стоит готовиться к организации конвойного сопровождения судов и блокаде Керченского пролива со стороны России.

При этом следует отметить, что термина "конвойное сопровождение судов" не существует. Морской конвой, как известно, - формирование, состоящее из группы передвигающихся по единому маршруту военных кораблей для защиты от неприятеля транспортов, перевозящих стратегические грузы. Создается на время перехода. Есть два вида участников конвоя: транспорты и охранение. Все охраняемые корабли и суда считаются транспортами, независимо от того, военные это транспорты, торговые суда или боевые корабли. Боеспособные корабли, действующие совместно со своим охранением, считаются не конвоем, а корабельным соединением или корабельной группой.

Да и заявления Кабаненко о возможной блокаде Керченского пролива со стороны России вызывают вопросы. Украинский адмирал удивляется, что "на днях российские пограничные катера проводили досмотр гражданских судов в семи милях от побережья Украины, формально - на пять миль вглубь нашей [украинской] территории".

Но историю с судном "Норд" Кабаненко почему-то не вспоминает. А ведь российские официальные лица пообещали Украине жесткую реакцию на захват судна "Норд", которое было задержано 26 марта.

Или же адмирал Игорь Кабаненко утверждает, что "экономические последствия "запуска" Керченского моста - серьезные. Россия намеренно спроектировала мост ниже, чтобы ограничить размер судов, которые могут заходить в порты Мариуполя и Бердянска".

Эти слова расходятся с реальным положением дел. Размеры Крымского моста не создают абсолютно никаких препятствий для украинского судоходства. Длина судна может быть до 252 м, а высота пролета арки моста обеспечивает беспрепятственный проход всех судов, формирующих судооборот, исторически сложившийся в портах Азово-Черноморского бассейна с учетом гидрологии Керченского пролива.

В интервью порталу "Обозреватель" адмирал Кабаненко затронул много тем - он дал рекомендации украинскому МИДу, рассказал о взаимодействии с НАТО, ОБСЕ и ООН, параметрах украинской элиты, децентрализации управления, об уникальных биоресурсах и полезных ископаемых Азовского и Черного морей, возможных союзниках Украины.

Вместе с тем он так и не ответил на вопросы, связанные с тем, как Киев будет конкретно решать проблемы строительства своих военно-морских сил. Кабаненко лишь ограничился расплывчатыми формулировками.

Михаил Ходаренок - военный обозреватель "Газеты.Ru"