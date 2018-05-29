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Криворучко оставил пост гендиректора "ТКХ", владеющей 75% "Калашникова" (расширенная версия)

30.05.2018 Интерфакс-АВН 136 0
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Алексей Криворучко
Алексей Криворучко.
Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Ижевск. 29 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Совет директоров ООО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ, владеет 75% АО "Концерн "Калашников") принял решение досрочно прекратить полномочия Алексея Криворучко как гендиректора общества, сообщает компания в среду.

"Прекратить досрочно полномочия Криворучко Алексея Юрьевича на должности генерального директора общества с 28 мая 2018 года", - говорится в сообщении.

В этой должности его сменил заместитель генерального директора концерна "Калашников" Аркадий Привалов.

А.Криворучко также является гендиректором АО "Концерн "Калашников".

17 мая газета "Коммерсант" сообщила, что А.Криворучко может быть назначен заместителем министра обороны РФ, курирующим закупку вооружений.

Юрий Борисов, который в Минобороны курировал гособоронзаказ, стал вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу вместо Дмитрия Рогозина.

А.Криворучко отлично проявит себя на госслужбе в случае соответствующего назначения, заявил 25 мая, отвечая на вопрос "Интерфакса", глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Прокомментировать мне это сложно, так как принимает решение, прежде всего, конечно, президент, министр обороны. Криворучко достаточно опытный человек, работавший в различных отраслях, зарекомендовал себя эффективным менеджером", - сказал С.Чемезов.

"Это человек активный, думающий, грамотный, и он в состоянии выполнять любую работу, которая ему будет поручена", - сказал С.Чемезов в ходе брифинга на Петербургском международном экономическом форуме.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ТКХ" на 100% принадлежит ООО "ТКХ-Инвест", которое контролирует А.Криворучко (владеет 50% долей, еще 50% - у самого ООО "ТКХ-Инвест").
29.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Криворучко Алексей
Рогозин Дмитрий
Чемезов Сергей
Проекты
Гособоронзаказ

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