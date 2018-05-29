ОАК может разработать сверхзвуковой самолет в десятилетней перспективе
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Юрий Слюсарь.
Источник: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) может разработать сверхзвуковой бизнес-джет в десятилетней перспективе. Об этом в интервью ТАСС в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь.
"Вы знаете, у нас есть поручение проработать планы по созданию сверхзвукового делового самолета. Проект находится в самом начале, пока мы анализируем существующий задел, - сказал он. - До такого самолета еще очень далеко: он может появиться в десятилетней перспективе".
По словам Слюсаря, корпорация может заказать разработку двигателя для сверхзвукового самолета как российской компании (Объединенной двигателестроительной корпорации), так и зарубежному производителю.
"Двигатель (для сверхзвукового самолета - прим. ТАСС) - один из технологических вызовов... Пока нет (не заказывали детальную проработку двигателя - прим. ТАСС), - сказал он. - Рассматриваем и российского исполнителя, и зарубежного".
Глава ОАК также отметил, что сверхзвуковой бизнес-джет будет ориентирован в основном на мировой рынок.
"Конечно, - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли экспортный потенциал у разрабатываемого ОАК сверхзвукового самолета. - На мировой рынок он в первую очередь и нацелен. Потенциальные рынки понятны: это растущие рынки Юго-Восточной Азии, рынки Ближнего Востока. Те рынки, на которых осуществляется большое количество перелетов и где фактор времени очень чувствителен к ведению бизнеса на высшем уровне".
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе Ту-160. Как сообщили ТАСС в Минпромторге на проектирование этой машины может уйти семь-восемь лет. По оценке ведомства, при цене $100-120 млн спрос на такие самолеты на внутреннем рынке может составить 20-30 единиц. При этом отмечалось, что разработка может иметь значительный экспортный потенциал.
ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом "Создавая экономику доверия". ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост- агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
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29.05.2018
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