Первый итальянский катер специального назначения UNPAV

26 мая 2018 года на верфи итальянской судостроительной компании Intermarine (контролируется группой Gruppo industriale Immsi) в Мессине на Сицилии состоялась церемония спуска на воду головного построенного там для ВМС Италии многоцелевого катера обеспечения действий сил специального назначения P 420 Angelo Cabrini типа UNPAV (Unità Navale Polifunzionale ad Altissima Velocità). Катер в ближайшее время будет передан для проведения обширной программы испытаний и должен войти в состав итальянского флота в апреле 2019 года.

Спуск на воду головного построенного для ВМС Италии многоцелевого катера обеспечения действий сил специального назначения P 420 Angelo Cabrini типа UNPAV (Unità Navale Polifunzionale ad Altissima Velocità) на верфи итальянской судостроительной компании Intermarine в Мессине, 26.05.2018 (с) www.difesaonline.it

Постройка для ВМС Италии двух многоцелевых катеров обеспечения действий сил специального назначения типа UNPAV была запланирована в принятом итальянским парламентом в конце 2014 года Законом о флоте (Legge Navale). В 2016 году министерство обороны Италии выдало компании Intermarine контракт на постройку двух этих катеров стоимостью 42 млн евро. Постройка катеров осуществляется в Мессине на приобретенной Intermarine в 2012 году бывшей верфи алюминиевого судостроения компании Rodriquez. Закладка головного катера P 420 Angelo Cabrini была произведена там в сентябре 2016 года, закладка второго катера Tullio Tedeschi - в сентябре 2017 года, сдача катеров ВМС Италии запланирована соответственно на 2019 и 2020 годы. Катера будут использоваться Командованием боевых пловцов и десантников (Comando Subacquei e Incursori - COMSUBIN) ВМС Италии, в первую очередь для обеспечения действий ядра Командования - Группы десантных операций (Gruppo Operativo Incursori - GOI).

Катер типа UNPAV (проект обозначается К-180) имеет цельноалюминиевую конструкцию, имея полное водоизмещение 190 тонн, наибольшую длину 44,16 м, ширину 9,2 м и осадку 1,5 м. Энергетическая установка включает шесть дизельных двигателей MTU 16V200 M94 мощностью по 2682 л.с., приводящих три водомета Rolls-Royce Kamewa S4. Скорость полного хода более 32 уз. Дальность плавания 1000 миль на скоости 15 уз. Запас топлива 35 куб м, запас пресной воды 4 куб м, запас боеприпасов 1 тонна.

Штатный экипаж катера 9 человек, обеспечивается прием 20 спецназовцев с оборудованием и снаряжением (в том числе боевых пловцов). Автономность для 27 человек трое суток. Вооружение должно включать одну дистанционно управляемую установку Leonardo HITROLE с трехствольным 12,7-мм пулеметом, две установки с шестиствольными 7,62-мм пулеметами М134D и до 12 пулеметов калибра 12,7 мм на ручных турелях, обслуживаемые десантом. Обеспечивается баллистическая защита уровня STANAG 4569 Level II. Имеется быстроспускаемая 7,33-метровая полужестская моторная лодка Zodiac на корме.

Оба катера получили названия в честь младших офицеров X флотилии MAS - водителей взрывающихся катеров типа МТМ, 26 марта 1941 года подорвавших в бухте Суда на Крите британский тяжелый крейсер York - Анджело Кабрини и Тулио Тедески. Тяжело поврежденный в результате этой атаки крейсер сел в бухте Суда на грунт и был позднее разрушен германской авиацией. За свой подвиг Кабрини и Тудески удостоились Золотой медали за воинскую доблесть, после войны в итальянском флоте Кабрини дослужился до полного адмирала.

Спуск на воду головного построенного для ВМС Италии многоцелевого катера обеспечения действий сил специального назначения P 420 Angelo Cabrini типа UNPAV (Unità Navale Polifunzionale ad Altissima Velocità) на верфи итальянской судостроительной компании Intermarine в Мессине, 26.05.2018 (с) Guiseppe Paone и Intermarine

Проектные изображения итальянского многоцелевого катера обеспечения действий сил специального назначения типа UNPAV (Unità Navale Polifunzionale ad Altissima Velocità) (с) Intermarine

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