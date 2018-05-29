Российская подлодка специального назначения засветилась с новым оборудованием
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БС-64 «Подмосковье».
Источник: страница Святослава Морозова во «ВКонтакте»
В сети появились фотографии атомного подводного крейсера специального назначения БС-64 "Подмосковье", на котором установлено оборудование для транспортировки спасательного аппарата. На снимки обратил внимание аналитический ресурс Covert Shores.
|БС-64 "Подмосковье", на котором установлено оборудование для транспортировки спасательного аппарата.
|Источник: www.hisutton.com
Портал отмечает, что устройство по конструкции фактически схоже с изобретением, запатентованным в 2016 году. В патенте говорится, что съемно-закрепляющее оборудование также предназначено для обеспечения перехода моряков из спасательного аппарата в атомоход в подводном положении. Помимо этого, изобретение, как утверждается в карточке, позволит проводить операции по спасению любой подлодки.
Covert Shores добавляет, что носимый "Подмосковьем" глубоководный спасательный аппарат — "Бестер" — найдет применение в области изучения морского и океанического дна в Арктике.
БС-64 "Подмосковье" изначально представляла собой ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-64 проекта 667БДРМ "Дельфин", сданный флоту в декабре 1986 года. В 1999-м лодку вывели в резерв и направили на северодвинский завод "Звездочка" для ремонта и переоборудования. В ходе модернизации, длившейся 17 лет, из субмарины был полностью вырезан ракетный отсек, вместо него помещен отсек с научным оборудованием и устройствами для стыковки с подводными аппаратами. После переоборудования БС-64 получила возможность взаимодействовать с атомными глубоководными станциями проектов "Кашалот", "Палтус" и "Лошарик", предназначенными для выполнения работ на больших глубинах и проведения специальных операций.
Вышеперечисленная техника входит в состав 29-й отдельной бригады подводных лодок Северного флота, базирующейся в пункте Гаджиево в Мурманской области. Это одно из самых засекреченных подразделений ВМФ России.
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29.05.2018
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