Легкий вертолет "Касатка 505" дебютировал на HeliRussia 2018



Вертолет Касатка 505.

Источник: ATO.ru Вертолет Касатка 505.Источник: ATO.ru

В этом году на выставке HeliRussia, традиционно радующей посетителей показом интересных и смелых новинок из области вертолетной индустрии, дебютирует российский легкий однодвигательный вертолет "Касатка 505". Машину в полностью готовом виде представляет коллектив специалистов, именующих себя самолетостроительной компанией "АГАН" (базируется на подмосковном аэродроме Большое Грызлово). Название "АГАН" произошло от первых букв имен и фамилий гендиректора AGAN Aircraft Group (юрлицо еще не зарегистрировано) Арсена Грицкевича и главного конструктора Алексея Никифорова.

В основе конструкции вертолета "Касатка 505" использована несущая схема и набор агрегатов американского многоцелевого вертолета Sikorsky S-52 (первый полет совершен в 1947 г.). Российский ремейк этой машины оснащается мотором Lycoming O-540 и трехлопастным несущим винтом с демпферным механизмом. Помимо пилота ВС способно вместить трех человек.

"Несмотря на свой возраст конструкция Sikorsky S-52 остается удачной для вертолетов этого класса, а в "Касатке 505" она дополнена новым цельнометаллическим фюзеляжем балочно-стрингерной конструкции, современной авионикой и полозковым шасси. Вертолет планируется производить с применением самых современных технологий", — сообщили организаторы HeliRussia.

Первый полет модели "Касатка 505" должен состояться в июне-июле, рассказал ATO.ru Арсен Грицкевич. Планируется, что сертификат типа вертолет получит через два года, а пока машины будут иметь статус единичного экземпляра воздушного судна (ЕЭВС). "Мы хотим создавать серийно легкий поршневой российский многоцелевой вертолет. Цель на этот год — поднять три борта. Два уже в сборке", — поделился планами незадолго до HeliRussia 2018 Грицкевич.

Стоимость "Касатки 505" в средней комплектации руководитель "АГАН" оценил в 28,5 млн руб. Проект реализуется за счет собственных средств.

"Вертолет можно применять в разных сферах, даже в медицине. У него просторная кабина для транспортировки пациента в лежачем положении. Зачем МЧС отправлять за больным "Еврокоптер" или Ми-8, когда можно послать простую и дешевую "Касатку 505"?! Вертолет можно использовать в патрулировании и лесоохране, в полиции", — отметил гендиректор AGAN Aircraft Group.

Артём Кореняко