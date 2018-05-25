Легкий вертолет "Касатка 505" дебютировал на HeliRussia 2018
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Вертолет Касатка 505.
Источник: ATO.ru
В этом году на выставке HeliRussia, традиционно радующей посетителей показом интересных и смелых новинок из области вертолетной индустрии, дебютирует российский легкий однодвигательный вертолет "Касатка 505". Машину в полностью готовом виде представляет коллектив специалистов, именующих себя самолетостроительной компанией "АГАН" (базируется на подмосковном аэродроме Большое Грызлово). Название "АГАН" произошло от первых букв имен и фамилий гендиректора AGAN Aircraft Group (юрлицо еще не зарегистрировано) Арсена Грицкевича и главного конструктора Алексея Никифорова.
В основе конструкции вертолета "Касатка 505" использована несущая схема и набор агрегатов американского многоцелевого вертолета Sikorsky S-52 (первый полет совершен в 1947 г.). Российский ремейк этой машины оснащается мотором Lycoming O-540 и трехлопастным несущим винтом с демпферным механизмом. Помимо пилота ВС способно вместить трех человек.
"Несмотря на свой возраст конструкция Sikorsky S-52 остается удачной для вертолетов этого класса, а в "Касатке 505" она дополнена новым цельнометаллическим фюзеляжем балочно-стрингерной конструкции, современной авионикой и полозковым шасси. Вертолет планируется производить с применением самых современных технологий", — сообщили организаторы HeliRussia.
Первый полет модели "Касатка 505" должен состояться в июне-июле, рассказал ATO.ru Арсен Грицкевич. Планируется, что сертификат типа вертолет получит через два года, а пока машины будут иметь статус единичного экземпляра воздушного судна (ЕЭВС). "Мы хотим создавать серийно легкий поршневой российский многоцелевой вертолет. Цель на этот год — поднять три борта. Два уже в сборке", — поделился планами незадолго до HeliRussia 2018 Грицкевич.
Стоимость "Касатки 505" в средней комплектации руководитель "АГАН" оценил в 28,5 млн руб. Проект реализуется за счет собственных средств.
"Вертолет можно применять в разных сферах, даже в медицине. У него просторная кабина для транспортировки пациента в лежачем положении. Зачем МЧС отправлять за больным "Еврокоптер" или Ми-8, когда можно послать простую и дешевую "Касатку 505"?! Вертолет можно использовать в патрулировании и лесоохране, в полиции", — отметил гендиректор AGAN Aircraft Group.
Артём Кореняко
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25.05.2018
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