Первый вездеход "Швабе" проходит испытания



Универсальный вездеход СБХ-10.

Источник: shvabe.com Универсальный вездеход СБХ-10.Источник: shvabe.com

Наряду со спортивными прицелами в рамках 12-й Международной военно-тактической игры "Война: Сутки на броне" команда Холдинга "Швабе" впервые тестирует универсальный вездеход СБХ-10.

В сборную "Швабе" вошли специалисты Холдинга и представители предприятий в его составе: КМЗ, НПО "Орион" и "Швабе – Москва". На игровом полигоне участники впервые испытывают универсальный вездеход СБХ-10, разработанный сотрудниками НПО "Орион".

Транспортное средство высокой проходимости способно двигаться со скоростью до 25 км/ч. Его малый вес и компактные габариты обеспечивают маневренность и простоту транспортировки груза, а низкое давление на грунт позволяет свободно перемещаться по земле, песку, снегу или болоту. В перспективе этот гражданский вездеход разработчики планируют комплектовать тепловизором и SWIR-камерой, которая "видит" в тумане и дыму, а также обнаруживает замаскированные объекты.

"Подобные мероприятия объединяют на одной площадке производителя и прямого потребителя, позволяют совместно в режиме реального времени испытывать новейшие образцы продукции. В этот раз на полигоне мы впервые протестируем вездеход, который представляет собой первый опыт “Швабе” в области комплексной разработки полноценного гражданского транспортного средства", – сообщил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

В рамках игры преимущества в тактических действиях команде Холдинга обеспечивают высокотехнологичные гражданские прицелы и наблюдательные приборы НПЗ: коллиматорный прицел ПКУ-2 Hunter, оптические прицелы ПО 1х20А, ПО 1х20П и ПО 4х24-01, ночной прицел ПН2М и тепловизионный прицел ПТ10. Также в боевом арсенале специалистов "Швабе" задействован тепловизионный монокуляр ПТ2, позволяющий обнаружить человека на дистанции до 800 метров.

Сегодня наряду с НПЗ разработку и производство гражданской прицельной техники в составе Холдинга ведут еще два предприятия: ВОМЗ и КМЗ. Производители серийно выпускают дневные и ночные прицелы, прицелы сменного увеличения, коллиматоры и тепловизоры. Эта продукция востребована у спортсменов и охотников практически во всех регионах РФ и странах СНГ.

"На протяжении двух лет Холдинг активно сотрудничает с Федерацией военно-тактических игр и поддерживает Всероссийский страйкбольный конвент “СТРАЙККОН”. Для лучшего понимания потребностей игроков и развития корпоративного духа мы создали команду “Швабе” – первую корпоративную команду для военно-тактических игр в Госкорпорации Ростех. “Война: Сутки на броне” станет для нашей сборной стартовым проектом. Специалисты на собственном опыте в полевых условиях испытают технику “Швабе”, определив ее преимущества в контексте применения именно в страйкболе. По результатам игры мы сможем повысить эффективность собственной продукции и внести свой вклад в развитие страйкбольного сообщества России", – отметила заместитель генерального директора "Швабе" Ольга Малашкина.

Игра "Война: Сутки на броне" – одно из крупнейших страйкбольных мероприятий в России с массовым применением военной техники и авиации. Организаторами мероприятия, направленного на патриотическое воспитание молодежи, выступают автономная некоммерческая организация "Стратег" и оргкомитет военно-тактических игр "ЗАРЯ". Событие поддерживают Министерство обороны РФ, ДОСААФ России и телеканал "Звезда".