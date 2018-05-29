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Шойгу: показанную на параде Победы новую технику испытывают в боях

30.05.2018 ТАСС 178 0
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Роботизированный комплекс "Уран-9" на генеральной репетиции военного парада на Красной площади
Роботизированный комплекс "Уран-9" на генеральной репетиции военного парада на Красной площади.
Источник: © РИА Новости, Илья Питалев

На параде были представлены самолеты Су-57, комплексы гиперзвукового оружия "Кинжал" на носителях МиГ-31, роботы "Уран-6" и "Уран-9"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Новая техника, которую показали на параде Победы в Москве, такая как самолеты Су-57 и комплексы гиперзвукового оружия "Кинжал", испытывается в боевых условиях и совершенствуется. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны РФ.

"Ряд техники мы показали на параде 9 мая. Это, безусловно, и самолеты Су-57, это и новые комплексы гиперзвукового оружия "Кинжал" на носителях МиГ-31, это роботы "Уран-6" и "Уран-9". Все это поступает в войска. И мы продолжаем это не только испытывать в боевых условиях, но и, конечно, совершенствовать все это оружие", - подчеркнул Шойгу.

Он рассказал, что с начала года в войска поставлены 23 БМП-3, судно тылового обеспечения "Эльбрус", два рейдовых катера, 18 самолетов, 32 вертолета, 125 автомобилей повышенной проходимости, 155 беспилотных летательных аппаратов и другое вооружение.
29.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
БМП-3
МиГ-31
ПАК ФА
Уран-6
Уран-9
Компании
Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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23120 Эльбрус
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