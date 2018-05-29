Большую часть комплекса зданий технополиса "Эра" построят в 2019 году



Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Павел Попов и директор военного инновационного технополис "Эра" Федор Дедус во время презентации технополиса "Эра" в Кремле.

Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Павел Попов и директор военного инновационного технополис "Эра" Федор Дедус во время презентации технополиса "Эра" в Кремле.Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Министр обороны Шойгу отметил, что в будут построены лаборатории, жилые корпуса, спортивные сооружения - катки, бассейны, спортзалы, кафе, а также 1,3 тысячи квартир на берегу моря

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Большая часть лабораторий и жилья военного технополиса "Эра" в Анапе будет построена в 2019 году. Об этом сообщил во вторник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании Общественного совета военного ведомства.

"У нас уже в следующем году будет завершена основная часть лабораторных, жилых корпусов, спортивные сооружения - катки, бассейны, спортзалы, а также кафе, 1,3 тысячи квартир мы построим на берегу моря, уже в этом году больше половины будет введена", - сказал Шойгу.

По его словам, военный инновационный технополис "Эра" начнет свою работу уже в 2018 году. "Это будет место, куда мы соберем талантливых ребят, которые с одной стороны будут вести важные и нужные для нас работы, и одновременно проходить или продолжать службу. Мы постараемся привлечь максимальное количество молодых ученых", - добавил Шойгу.

Впервые о создании военного технополиса сообщил Шойгу на селекторном совещании в министерстве. Планируется, что в технополисе в интересах вооруженных сил будут работать молодые ученые и выпускники научных рот, а также представительства научно-исследовательских институтов и оборонно-промышленного комплекса.

По словам директора технополиса Федора Дедуса, у специалистов "Эры" будут восемь основных направлений работы - информационно-телекоммуникационные системы и системы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, суперкомпьютеры, техническое зрение и распознавание образов, информационная безопасность, нанотехнологии и наноматериалы, энергетика и технологии и машины жизнеобеспечения, а также биоинженерные биосинтетические и биосенсорные технологии. Планируется, что над этими темами к 2020 году там будут работать более 2 тысяч ученых и инженеров.

Открытие технополиса ожидается 1 сентября 2018 года.