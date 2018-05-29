Корабль "Иван Антонов" прибудет на Черноморский флот осенью



Первый корабль ПМО проекта 12700 "Александр Обухов".

Источник: Пресс-служба Средне-Невского судостроительного завода. Первый корабль ПМО проекта 12700 "Александр Обухов".Источник: Пресс-служба Средне-Невского судостроительного завода.

Официальный представитель ВМФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало отметил, что переход корабля будет осуществлен внутренними водными путями

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Иван Антонов", построенный на Средне- Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, в третьем квартале совершит переход к постоянному пункту базирования на Черноморском флоте. Об этом сообщил во вторник официальный представитель ВМФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

"Переход корабля "Иван Антонов" состоится осенью текущего года, после завершения испытаний на Балтике, и будет осуществлен внутренними водными путями (по рекам) в соответствии с многолетней практикой передислокации минно-тральных кораблей", - сказал офицер.

По его словам, перебазирование корабля по внутренним водным путям является наиболее экономичным по сравнению с переходом с Балтийского моря в Черное море вокруг Европы, а также позволяет существенно сократить сроки передислокации.

Третий (второй серийный) тральщик проекта 12700 "Иван Антонов" был спущен на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге в конце апреля этого года. Головной корабль проекта 12700 "Александр Обухов" уже выполняет задачи в составе ВМФ РФ, три следующих корабля ("Георгий Курбатов", "Владимир Емельянов" и "Яков Баляев") находятся на разных этапах строительства.

Корабли противоминной обороны (тральщики) проекта 12700 имеют самый большой в мире корпус из стеклопластика. Преимуществом этого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, при этом масса корпуса значительно меньше.

Водоизмещение кораблей проекта 12700 составляет около 900 тонн, длина - более 60 метров, ширина - 10 метров, скорость хода - 16,5 узлов, экипаж - 44 человека. Для борьбы с минами корабль может применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.