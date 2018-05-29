Военные начали испытания модернизированных танков Т-80БВМ и Т-72Б3М
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Танк Т-72Б3.
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС
Эксперты проверят комплексы прицеливания и наблюдения, оборудования связи, а также проведут боевые стрельбы по различным типам мишеней в дневное, ночное время и в сложных метеорологических условиях
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Экипажи гвардейской танковой армии Западного военного округа приступили к испытаниям модернизированных образцов танков Т-80БВМ, Т-72Б3М и боевых машин пехоты БМП-2 с боевым модулем "Бережок" на полигоне Головеньки в Московской области, сообщили во вторник в пресс-службе округа.
"В программе испытаний - применение комплексов прицеливания и наблюдения, оборудования связи, проведение боевых стрельб по различным типам мишеней в дневное и ночное время, а также в сложных метеорологических условиях. В ходе заездов на боевой технике механики-водители отработают эксплуатацию силовых установок в различных режимах при преодолении всех видов препятствий, таких как ров, косогор, "гребенка", - сказали в округе.
На испытаниях работают комиссии штаба Западного военного округа и заводов-изготовителей.
В пресс-службе уточнили, что модернизированные танки еще не поступили на вооружение в войска, их специально доставили в округ для испытаний.
Новая техника
Танк Т-80БВМ - модернизированная версия Т-80БВ. Контракт между Минобороны РФ и "Уралвагонзаводом" на проведение этих работ был заключен на форуме "Армия-2017". Как сообщили на предприятии, в ходе модернизации у машины улучшены основные боевые качества, такие как огневая мощь, защищенность и подвижность, а также усовершенствована система управления, в результате чего танк стал отвечать современным требованиям по всем основным параметрам.
Т-72БЗМ является усовершенствованной версий Т-72Б3. По данным "Уралвагонзавода, модернизированный танк оснащен высокоавтоматизированной системой управления огнем, многоканальным прицелом наводчика типа "Сосна", автоматом сопровождения цели, более совершенной 125-мм пушкой и боеприпасами повышенного могущества к ним, бортовыми экранами типа "Реликт" - комплектами дополнительной защиты для ведения боя в городских условиях.
Обитаемый двухместный боевой модуль Б05Я01 "Бережок" представляет собой классическую башню БМП-2, но с обновленным комплексом вооружения. В боевом модуле "Бережка" вместо основного прицела наводчика БПК-2-42 установлен комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях. В нем объединены визирный оптический, тепловизионный и лазерный дальномерный каналы, а также канал наведения управляемой ракеты.
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29.05.2018
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