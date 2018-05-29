Иностранные армии хотят создать научные роты по примеру РФ, заявил Шойгу



Вручение погон лейтенантов операторам научной роты Воздушно-космических сил.

Источник: Анна Потехина / Красная звезда Вручение погон лейтенантов операторам научной роты Воздушно-космических сил.Источник: Анна Потехина / Красная звезда

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Иностранные армии намерены создать научные роты по примеру вооруженных сил России, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании общественного совета военного ведомства.

"К нам поехали делегации из других стран, которые хотели бы этот опыт перенять у нас. Научные роты у нас уже четыре года, за это время появились десятки изобретений, сотни разного рода рационализаторских предложений", - сказал Шойгу.

По его словам, больше половины призывников после окончания службы в научных ротах идут работать в научные и образовательные учреждения Минобороны.