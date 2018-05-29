В российских вузах в 2017 году открылись 12 новых военных кафедр
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Студенты. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Валерий Титиевский
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Двенадцать новых военных кафедр в высших учебных заведениях открылись в прошлом году в России, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны.
"Продолжаем открывать в учебных заведениях новые военные кафедры. В прошлом году открыли пять в Центральном федеральном округе, по три - в Сибирском и Северо-Западным федеральных округах и одна кафедра в Дальневосточном округе", - сказал Шойгу.
"Мы с вами много говорили о том, что нам надо максимальному количеству молодых людей дать возможность проходить военную подготовку, получать военную специальность в вузах. Мы эту работу продолжаем. У нас начали появляться комплексные центры подготовки. Туда входят и военные кафедры, и военные институты", - продолжил глава Минобороны.
Шойгу отметил, что вместе с членами Общественного совета были подготовлены законы, в соответствии с которыми можно проходить службу без отрыва от учебы.
Министр подчеркнул, что подобной системы нет ни в одной стране бывшего СССР. "Он [проект] показал свою максимальную эффективность. С удовольствием ребята занимаются, служат, носят форму", - добавил глава Минобороны.
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29.05.2018
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