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ВВС Вьетнама пополнились индонезийскими патрульными самолетами

30.05.2018 Военное обозрение 86 0
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На вьетнамскую базу Зялам прибыли два легких базовых патрульных самолета NC212i MSA, построенных для вьетнамских ВВС индонезийским объединением PT Dirgantara Indonesia (PTDI), сообщает ресурс Baodatviet.


Построенный индонезийским государственным авиастроительным объединением PT Dirgantara Indonesia (PTDI) для ВВС Вьетнама базовый патрульный самолет NC212i MSA (вьетнамский бортовой номер "8991") прибывает на вьетнамскую авиабазу Зялам, 22.05.2018.
Источник: baodatviet.vn

Самолеты имеют бортовые №№ 8991 и 8992, и, скорее всего, войдут в состав 918-й авиабригады.

Контракт на поставку трех самолетов был заключен в 2016 году. Третья машина должна быть передана Вьетнаму до конца текущего года. Ранее сообщалось, что самолеты заказаны для береговой охраны, однако прибывшие NC212i MSA имеют окраску ВВС (окраска береговой охраны сине-белая).

По данным ресурса, оборудование самолетов осталось прежним и предназначено для воздушной разведки водного пространства. Издание предполагает, что новые машины станут связующим звеном между материковой частью республики и ее островами.


Построенный индонезийским государственным авиастроительным объединением PT Dirgantara Indonesia (PTDI) для ВВС Вьетнама базовый патрульный самолет NC212i MSA (вьетнамский бортовой номер "8992") прибывает на вьетнамскую авиабазу Зялам, 22.05.2018.
Источник: baodatviet.vn

По данным портала, NC212i является локализованной версией популярного испанского транспортника CASA C-212 Aviocar. В Испании их производство прекращено. По соглашению от 2012 года все права на строительство самолетов переданы индонезийской PTDI.

Сообщается, что первый самолет NC212i был построен в 2014 году для Вооруженных сил Таиланда, затем пять самолетов заказали Филиппины.

На основе NC212i филиппинские инженеры разработали новый самолет – N219. Он отличается увеличенным и более вместительным фюзеляжем. Первый летный образец поднялся в воздух в августе 2017 года.


Построенный индонезийским государственным авиастроительным объединением PT Dirgantara Indonesia (PTDI) для ВВС Вьетнама базовый патрульный самолет NC212i MSA (вьетнамский бортовой номер "8992", временная индонезийская регистрация АХ-2122) во время испытаний. Бандунг (Индонезия), 20.03.2018.
Источник: Fahmun / www.jetphotos.com
29.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Индонезия
Испания
Таиланд
Филиппины
Продукция
C-212 Aviocar

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