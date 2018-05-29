Грузия получила РЛС дальнего обнаружения GM403
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В Тбилиси представлена широкой публике радиолокационная станция дальнего обнаружения воздушных целей Ground Master GM403 производства совместного американо-французского предприятия ThalesRaytheonSystems (TRS), сообщает bmpd.
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РЛС выставлена на городской площади в вместе с другой военной техникой в связи со 100-летием провозглашения независимости Грузии.
Станция выполнена на шасси автомобиля Renault Truck Defence типа К (8х8).
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Контракт на приобретение одной РЛС GM403 и двух подвижных станций средней дальности обнаружения GM200 был заключен в 2015 году. Стоимость сделки составила € 56,13 млн.
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Напомним, ранее две РЛС TRS Ground Master GM403 в стационарном варианте получила Эстония. Первая станция была установлена в 2013 году на острове Муху (группа Моонзундских островов), вторая – близ города Отепяя в 50 км от российской границы. РЛС смонтированы в специальных башнях. Как сообщалось ранее, станция обеспечивает дальность обнаружения воздушных целей до 470 км на высоте до 30 км.
Обе эстонские РЛС GM403 интегрированы в состав Балтийской сети воздушного наблюдения НАТО с центром в Шяуляе (Литва).
В свою очередь Финляндия получила уже 13 РЛС GM403.
В общей сложности предприятие ThalesRaytheonSystems получило заказы на 100 РЛС семейства Ground Master для 10 стран.
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29.05.2018
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