В соединениях ВДВ формируются новые подразделения
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Во всех соединениях Воздушно-десантных войск формируются подразделения РЭБ и беспилотников, сообщил газете Красная звезда начальник штаба ВДВ Николай Игнатов.
Минобороны РФ
По словам Игнатова, работа по формированию в соединениях ВДВ подразделений РЭБ и беспилотников будет завершена до конца текущего года.
В эти же сроки в составе 56-й бригады будет сформирован новый десантно-штурмовой батальон.
Начальник штаба отметил, что на сегодняшний день десантные войска укомплектованы контрактниками более чем на 70%. Военнослужащие полностью обеспечены спецтехникой, более 50% которой составляют современные образцы.
Кроме того, в рамках гособоронзаказа в 2018 году войска получили свыше 3,5 тыс. комплектов экипировки "Ратник" и более 4,5 тыс. современных парашютных систем для десантирования личного состава и боевой техники.
Также за зимний период обучения в ВДВ поставлен батальонный комплект модернизированных машин БМД-4М и многоцелевых БТР-МДМ, рассказал Игнатов.
Он добавил, что войска продолжают оснащаться средствами оптико-электронной и воздушной разведки и беспилотными системами "Орлан-10", "Тахион", "Элерон-3", а также комплексами автоматизированных систем управления "Дозор".
По словам генерала, команды ВДВ принимают участие в 21 конкурсе, проводимом в рамках АрМИ-2018. В настоящее время на 8-ми полигонах завершаются конкурсы на первенство войск. Ожидается, что в международном конкурсе "Десантный взвод", в том числе примут участие военнослужащие из Китая, Венесуэлы, Пакистана, Судана и Алжира.
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29.05.2018
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