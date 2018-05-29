В соединениях ВДВ формируются новые подразделения

Во всех соединениях Воздушно-десантных войск формируются подразделения РЭБ и беспилотников, сообщил газете Красная звезда начальник штаба ВДВ Николай Игнатов.

Минобороны РФ

По словам Игнатова, работа по формированию в соединениях ВДВ подразделений РЭБ и беспилотников будет завершена до конца текущего года.

В эти же сроки в составе 56-й бригады будет сформирован новый десантно-штурмовой батальон.

Начальник штаба отметил, что на сегодняшний день десантные войска укомплектованы контрактниками более чем на 70%. Военнослужащие полностью обеспечены спецтехникой, более 50% которой составляют современные образцы.

Кроме того, в рамках гособоронзаказа в 2018 году войска получили свыше 3,5 тыс. комплектов экипировки "Ратник" и более 4,5 тыс. современных парашютных систем для десантирования личного состава и боевой техники.

Также за зимний период обучения в ВДВ поставлен батальонный комплект модернизированных машин БМД-4М и многоцелевых БТР-МДМ, рассказал Игнатов.

Он добавил, что войска продолжают оснащаться средствами оптико-электронной и воздушной разведки и беспилотными системами "Орлан-10", "Тахион", "Элерон-3", а также комплексами автоматизированных систем управления "Дозор".

По словам генерала, команды ВДВ принимают участие в 21 конкурсе, проводимом в рамках АрМИ-2018. В настоящее время на 8-ми полигонах завершаются конкурсы на первенство войск. Ожидается, что в международном конкурсе "Десантный взвод", в том числе примут участие военнослужащие из Китая, Венесуэлы, Пакистана, Судана и Алжира.