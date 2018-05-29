Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В соединениях ВДВ формируются новые подразделения

30.05.2018 Военное обозрение 143 0
0
Понравилась новость?
 0

Во всех соединениях Воздушно-десантных войск формируются подразделения РЭБ и беспилотников, сообщил газете Красная звезда начальник штаба ВДВ Николай Игнатов.

Минобороны РФ

По словам Игнатова, работа по формированию в соединениях ВДВ подразделений РЭБ и беспилотников будет завершена до конца текущего года.

В эти же сроки в составе 56-й бригады будет сформирован новый десантно-штурмовой батальон.

Начальник штаба отметил, что на сегодняшний день десантные войска укомплектованы контрактниками более чем на 70%. Военнослужащие полностью обеспечены спецтехникой, более 50% которой составляют современные образцы.

Кроме того, в рамках гособоронзаказа в 2018 году войска получили свыше 3,5 тыс. комплектов экипировки "Ратник" и более 4,5 тыс. современных парашютных систем для десантирования личного состава и боевой техники.

Также за зимний период обучения в ВДВ поставлен батальонный комплект модернизированных машин БМД-4М и многоцелевых БТР-МДМ, рассказал Игнатов.

Он добавил, что войска продолжают оснащаться средствами оптико-электронной и воздушной разведки и беспилотными системами "Орлан-10", "Тахион", "Элерон-3", а также комплексами автоматизированных систем управления "Дозор".

По словам генерала, команды ВДВ принимают участие в 21 конкурсе, проводимом в рамках АрМИ-2018. В настоящее время на 8-ми полигонах завершаются конкурсы на первенство войск. Ожидается, что в международном конкурсе "Десантный взвод", в том числе примут участие военнослужащие из Китая, Венесуэлы, Пакистана, Судана и Алжира.
29.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Венесуэла
Китай
Пакистан
Судан
Продукция
6Б21 Пермячка
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Одежда "Ратник"
Орлан-10
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.05 22:21
  • 47
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 29.05 21:59
  • 6
Самолет Т-50 применял крылатые ракеты в Сирии
  • 29.05 21:41
  • 46
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 29.05 20:52
  • 26
После 30 лет службы обновлено лишь вспомогательное оборудование? Первая партия БМД-2, наконец, поступила в войска
  • 29.05 20:31
  • 4
V-280 Valor бьет крейсерские скорости
  • 29.05 20:27
  • 1
Военные на Алтае получили на вооружение тяжелые огнеметные системы "Солнцепек"
  • 29.05 20:27
  • 1
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 29.05 20:25
  • 7356
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.05 20:23
  • 8
"Все всё увидели"
  • 29.05 19:50
  • 244
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 29.05 19:06
  • 3
Начальник штаба Сухопутных войск США: “Оборонный бюджет США не намного больше [оборонных бюджетов] Китая и России”
  • 29.05 17:29
  • 8
Как была сорвана сделка по продаже украинских Ту-160 Китаю. Украина предоставит Китаю авиадвигатели для нового Xian H-20
  • 29.05 16:41
  • 9
Ульяне нужна Ваша помощь
  • 29.05 16:38
  • 1
Индия дорабатывает космический челнок для лунной миссии "Чандраян-II". А что Россия?
  • 29.05 16:19
  • 1
В ЦАГИ испытали возвращаемый аппарат "Федерация"
другие обсуждаемые темы