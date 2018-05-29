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Казахстанские разработчики представили новую модификацию Т-72

30.05.2018 Военное обозрение 98 0
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На проходящей в столице Казахстана выставке вооружений KADEX-2018, казахстанские компании "Семей инжиниринг" и "Казахстан Аселсан инжиниринг" представили совместную разработку - средний танк T-72KAE.

https://twitter.com/Acemal71

В данной модели Т-72 разработчики сделали упор на защиту танка, системы управления огнем и возможности систем связи. Таким образом на танк был установлен новый прицел с тепловизионным каналом, позволяющий ночью обнаруживать цели на дистанции до 3500 метров. Также установили новый современный баллистический вычислитель и автомат сопровождения цели, при этом страна и фирма изготовитель устройств не называются. На башне разместили дистанционно управляемый модуль с пулеметом калибра 12,7 мм. Для связи используется новая цифровая УКВ-радиостанция мощностью приемопередатчика - 50 ВТ с диапазоном частот 30-512 МГц.

https://twitter.com/Acemal71

Бортовые проекции закрыли противокумулятивными экранами, а основную броню усилили динамической защитой.

Инфракрасные приборы механика-водителя заменили тепловизионной камерой, позволяющей управлять боевой машиной не только днем и ночью, но и в условиях сильной запыленности.

Данный вариант танка будет испытан в одном из воинских подразделений ВС Казахстана. В настоящее время страна обладает довольно большим парком Т-72 еще советской постройки. Если представленная на выставке боевая машина успешно пройдет испытания, то у ВС Казахстана появится возможность модернизирования всего парка устаревших Т-72.
29.05.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Казахстан
Продукция
Т-72

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