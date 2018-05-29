Слабое звено: в НАТО недовольны состоянием норвежской армии

Руководство Североатлантического альянса оказывает давление на Норвегию, требуя обновления и усиления сухопутных сил, сообщает газета Klassekampen.

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Ссылаясь на документы НАТО, оказавшиеся в ее распоряжении, газета пишет, что генсек организации Йенс Столтенберг, являвшийся ранее главой норвежского правительства, требует от Осло модернизации танков Leopard 2А4, произведенных в Германии в конце 1980-х. Машины находятся на вооружении армии с 2000 года.

Как отмечается в статье, модернизация позволит перевести крупнейшее соединение норвежской армии – бригаду "Нур" – из средних пехотных бригад (по классификации альянса) в тяжелые.

Другое требование Столтенберга – увеличить численность сухопутных сил, которая в последние годы постепенно сокращалась, достигнув нынешнего минимума в 8,5 тыс. человек (без учета резерва).

По данным газеты, цена вопроса модернизации – умеренная (около 5 млрд. крон или $ 610 млн.). Бюджет страны такую сумму осилит без последствий для экономики. Однако правительство выводит вопрос в практическую плоскость: зачем Норвегии вообще нужна модернизированная и укрупненная армия, для каких целей? По всей видимости, кабмин хочет услышать от Столтенберга и внутренней оппозиции более обстоятельный ответ на этот вопрос.

Автор материала напомнил, что вопрос об обновлении армии был поднят генсеком НАТО на фоне конфликта между кабинетом министром Норвегии и оппозицией, упрекающей нынешнюю власть в затягивании давно запланированной модернизации танков и закупки новой боевой техники.