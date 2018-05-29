Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Слабое звено: в НАТО недовольны состоянием норвежской армии

30.05.2018 Военное обозрение 111 0
0
Понравилась новость?
 0

Руководство Североатлантического альянса оказывает давление на Норвегию, требуя обновления и усиления сухопутных сил, сообщает газета Klassekampen.

http://warwall.ru

Ссылаясь на документы НАТО, оказавшиеся в ее распоряжении, газета пишет, что генсек организации Йенс Столтенберг, являвшийся ранее главой норвежского правительства, требует от Осло модернизации танков Leopard 2А4, произведенных в Германии в конце 1980-х. Машины находятся на вооружении армии с 2000 года.

Как отмечается в статье, модернизация позволит перевести крупнейшее соединение норвежской армии – бригаду "Нур" – из средних пехотных бригад (по классификации альянса) в тяжелые.

Другое требование Столтенберга – увеличить численность сухопутных сил, которая в последние годы постепенно сокращалась, достигнув нынешнего минимума в 8,5 тыс. человек (без учета резерва).

По данным газеты, цена вопроса модернизации – умеренная (около 5 млрд. крон или $ 610 млн.). Бюджет страны такую сумму осилит без последствий для экономики. Однако правительство выводит вопрос в практическую плоскость: зачем Норвегии вообще нужна модернизированная и укрупненная армия, для каких целей? По всей видимости, кабмин хочет услышать от Столтенберга и внутренней оппозиции более обстоятельный ответ на этот вопрос.

Автор материала напомнил, что вопрос об обновлении армии был поднят генсеком НАТО на фоне конфликта между кабинетом министром Норвегии и оппозицией, упрекающей нынешнюю власть в затягивании давно запланированной модернизации танков и закупки новой боевой техники.
29.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Норвегия
Продукция
Leopard-2
Проекты
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.05 22:21
  • 47
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 29.05 21:59
  • 6
Самолет Т-50 применял крылатые ракеты в Сирии
  • 29.05 21:41
  • 46
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 29.05 20:52
  • 26
После 30 лет службы обновлено лишь вспомогательное оборудование? Первая партия БМД-2, наконец, поступила в войска
  • 29.05 20:31
  • 4
V-280 Valor бьет крейсерские скорости
  • 29.05 20:27
  • 1
Военные на Алтае получили на вооружение тяжелые огнеметные системы "Солнцепек"
  • 29.05 20:27
  • 1
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 29.05 20:25
  • 7356
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.05 20:23
  • 8
"Все всё увидели"
  • 29.05 19:50
  • 244
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 29.05 19:06
  • 3
Начальник штаба Сухопутных войск США: “Оборонный бюджет США не намного больше [оборонных бюджетов] Китая и России”
  • 29.05 17:29
  • 8
Как была сорвана сделка по продаже украинских Ту-160 Китаю. Украина предоставит Китаю авиадвигатели для нового Xian H-20
  • 29.05 16:41
  • 9
Ульяне нужна Ваша помощь
  • 29.05 16:38
  • 1
Индия дорабатывает космический челнок для лунной миссии "Чандраян-II". А что Россия?
  • 29.05 16:19
  • 1
В ЦАГИ испытали возвращаемый аппарат "Федерация"
другие обсуждаемые темы