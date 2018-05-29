Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

National Interest нашел новые уязвимости новейших американских F-22 и F-35

30.05.2018 Военное обозрение 94 0
0
Понравилась новость?
 0

Американский журнал The National Interest выпустил очередную статью из серии "Все пропало, дайте денег!". На этот раз авторы издания утверждают, что российские и китайские системы обнаружения, работающие в длинноволновой области инфракрасного излучения и установленные на самолеты, уже в 2020-х годах будут с легкостью "видеть" самолеты-невидимки пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

http://www.globallookpress.com/

Как пишут в журнале, инфракрасная система поиска, установленная на российских самолетах постоянно совершенствуются и хотя российские системы отслеживания работают пока в средневолновой области инфракрасного излучения, но не далек тот день, когда они получат ИК-датчики длинноволновой области. Китай идет по тому же пути, совершенствуя свои системы, и Китай сделает это раньше, чем Россия, уверены в издании. Как только русские или китайцы смогут связать между собой по высокоскоростному каналу передачи данных два или более самолета, оснащенных длинноволновыми ИК-датчиками, у них будут все шансы в ближайшее время создать свою "антистелс"-технологию.

Таким образом, считают в журнале, самолеты F-22 Raptor и F-35 Lightning II, разработанные еще в 20 веке, к 2020 году потеряют все свое преимущество, так как не существует возможности усовершенствовать те технологии, по которым они были созданы. Самолеты станут уязвимыми перед российской и китайской техникой.

Над этой проблемой задумались и в Израиле, который имеет на вооружении F-35 Lightning II. Там отмечают, пишет издание, что если технология "стелс" станет неактуальной через пять, максимум - десять лет, то необходима разработка новейших систем глушения и запутывания датчиков противника.
29.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.05 22:21
  • 47
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 29.05 21:59
  • 6
Самолет Т-50 применял крылатые ракеты в Сирии
  • 29.05 21:41
  • 46
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 29.05 20:52
  • 26
После 30 лет службы обновлено лишь вспомогательное оборудование? Первая партия БМД-2, наконец, поступила в войска
  • 29.05 20:31
  • 4
V-280 Valor бьет крейсерские скорости
  • 29.05 20:27
  • 1
Военные на Алтае получили на вооружение тяжелые огнеметные системы "Солнцепек"
  • 29.05 20:27
  • 1
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 29.05 20:25
  • 7356
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.05 20:23
  • 8
"Все всё увидели"
  • 29.05 19:50
  • 244
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 29.05 19:06
  • 3
Начальник штаба Сухопутных войск США: “Оборонный бюджет США не намного больше [оборонных бюджетов] Китая и России”
  • 29.05 17:29
  • 8
Как была сорвана сделка по продаже украинских Ту-160 Китаю. Украина предоставит Китаю авиадвигатели для нового Xian H-20
  • 29.05 16:41
  • 9
Ульяне нужна Ваша помощь
  • 29.05 16:38
  • 1
Индия дорабатывает космический челнок для лунной миссии "Чандраян-II". А что Россия?
  • 29.05 16:19
  • 1
В ЦАГИ испытали возвращаемый аппарат "Федерация"
другие обсуждаемые темы