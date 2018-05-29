National Interest нашел новые уязвимости новейших американских F-22 и F-35

Американский журнал The National Interest выпустил очередную статью из серии "Все пропало, дайте денег!". На этот раз авторы издания утверждают, что российские и китайские системы обнаружения, работающие в длинноволновой области инфракрасного излучения и установленные на самолеты, уже в 2020-х годах будут с легкостью "видеть" самолеты-невидимки пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

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Как пишут в журнале, инфракрасная система поиска, установленная на российских самолетах постоянно совершенствуются и хотя российские системы отслеживания работают пока в средневолновой области инфракрасного излучения, но не далек тот день, когда они получат ИК-датчики длинноволновой области. Китай идет по тому же пути, совершенствуя свои системы, и Китай сделает это раньше, чем Россия, уверены в издании. Как только русские или китайцы смогут связать между собой по высокоскоростному каналу передачи данных два или более самолета, оснащенных длинноволновыми ИК-датчиками, у них будут все шансы в ближайшее время создать свою "антистелс"-технологию.

Таким образом, считают в журнале, самолеты F-22 Raptor и F-35 Lightning II, разработанные еще в 20 веке, к 2020 году потеряют все свое преимущество, так как не существует возможности усовершенствовать те технологии, по которым они были созданы. Самолеты станут уязвимыми перед российской и китайской техникой.

Над этой проблемой задумались и в Израиле, который имеет на вооружении F-35 Lightning II. Там отмечают, пишет издание, что если технология "стелс" станет неактуальной через пять, максимум - десять лет, то необходима разработка новейших систем глушения и запутывания датчиков противника.