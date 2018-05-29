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Авианосец USS Ronald Reagan во главе ударной группы покинул порт Йокосука

30.05.2018 Военное обозрение 109 0
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Японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на американское военное командование сообщает, что атомный авианосец USS Ronald Reagan в составе ударной группы ВМС США покинул во вторник базу седьмого флота ВМС США в Йокосуке. По заявлению штаба флота, ударная группа 7-го флота проведет длительное патрулирование в водах региона.

http://www.lavnes.ru/

Выход ударной группы в море был запланирован на понедельник, но по неизвестным причинам был отложен на сутки. В группу сопровождения авианосца вошли ракетный крейсер и два эсминца. Не исключено сопровождение группы атомной подводной лодкой. Маршрут патрулирования не разглашается, но может быть проложен недалеко от Сингапура, где ведется подготовка к первой в истории встречи Трампа и Ким Чен Ына, запланированной на 12 июня 2018 года.

Рональд Рейган — (англ. USS Ronald Reagan (CVN-76)) — американский авианосец, девятый корабль типа "Нимиц". Заложен 12 февраля 1998 года, спущен на воду 4 марта 2001 года, введён в состав флота 12 июля 2003 года. Имеет два отличия от кораблей серии "Нимиц" - вместо четырёх тормозных тросов у него их три. При этом сэкономленное место пошло на установку более мощных тормозных систем, позволяющих принимать более тяжёлые самолеты. Также для усиления остойчивости корабля при сильном волнении, этот авианосец, оборудован бульбообразной носовой частью — форштевнем. Несет на себе 90 самолётов и вертолётов.

Водоизмещение - 97 000 тонн; Длина - 332,8 м, по ватерлинии — 317 м; Ширина - 76,8 м, по ватерлинии — 40,8 м; Осадка -11,3 м;

Двигатели 2 реактора, 4 турбины, мощность - 260 000 л.с. (191 МВт); Скорость хода - 30 узлов (56 км/ч); Экипаж - 3200 человек + 2480 человек авиакрыла
29.05.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Сингапуp
США
Япония
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
Nimitz
Авианосец

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