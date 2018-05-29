Военные берут оборонзаказ под полный контроль
|
|
Минобороны подготовило приказ, в соответствии с которым руководство предприятий, выполняющих оборонзаказ, будет обязано раз в месяц представлять отчет о проделанной работе, документ будет заверяться электронной подписью директора, сообщают Известия.
http://www.globallookpress.com
Отчет предприятия должен будет передаваться не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.
При наличии на предприятии военного представителя, отчетность будет передаваться непосредственно ему в виде электронного документа.
Заводы, где нет военпредов, будут отправлять отчеты нарочным, "или иным способом", исключающим утечку секретной информации.
В случае обнаружения ошибок документ будет возвращен исполнителю для исправления. На это отводится 3 дня. Принятые отчеты будут храниться в министерстве не менее 5-ти лет.
Как отметил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, в условиях экономического давления на страну, все средства, которые выделяются на оборону, должны расходоваться предельно эффективно. Контроль и учет денежных средств, выделяемых из бюджета, будет усиливаться и дальше.
Напомним, правовые нормы и подзаконные акты, в сфере выполнения гособоронзаказа ужесточаются не первый год. Так, в 2013 году были внесены поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. За отказ единственного поставщика от заключения госконтракта по оборонзаказу введены штрафные санкции: для должностных лиц – до 50 тыс. рублей, для предприятий – до 1 млн. рублей.
|
29.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.04.2018 "Калашников" приобретает Кингисеппский завод
25.12.2017 Новый рынок для российского оружия
16.06.2017 "Армия должна быть эффективной, но компактной"
21.04.2017 Руслан Пухов: "Войну с США мы не выиграем, но нанесем серьезный ущерб"
19.12.2016 Уралвагонзавод сделает ставку не только на танки
13.12.2016 Лопасть перемен
30.11.2016 Корпорация военно-морских приборов
18.11.2016 Уралвагонзавод съезжает на "гражданку"