Военные берут оборонзаказ под полный контроль

Минобороны подготовило приказ, в соответствии с которым руководство предприятий, выполняющих оборонзаказ, будет обязано раз в месяц представлять отчет о проделанной работе, документ будет заверяться электронной подписью директора, сообщают Известия.

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Отчет предприятия должен будет передаваться не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

При наличии на предприятии военного представителя, отчетность будет передаваться непосредственно ему в виде электронного документа.

Заводы, где нет военпредов, будут отправлять отчеты нарочным, "или иным способом", исключающим утечку секретной информации.

В случае обнаружения ошибок документ будет возвращен исполнителю для исправления. На это отводится 3 дня. Принятые отчеты будут храниться в министерстве не менее 5-ти лет.

Как отметил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, в условиях экономического давления на страну, все средства, которые выделяются на оборону, должны расходоваться предельно эффективно. Контроль и учет денежных средств, выделяемых из бюджета, будет усиливаться и дальше.

Напомним, правовые нормы и подзаконные акты, в сфере выполнения гособоронзаказа ужесточаются не первый год. Так, в 2013 году были внесены поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. За отказ единственного поставщика от заключения госконтракта по оборонзаказу введены штрафные санкции: для должностных лиц – до 50 тыс. рублей, для предприятий – до 1 млн. рублей.