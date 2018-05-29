Военные рассказали о действиях Черноморского флота во время ЧМ-2018

Корабли ЧФ во время чемпионата мира по футболу защитят Сочи от возможных атак с моря, сообщают Известия.

Минобороны РФ

Часть кораблей, выполняющих задачи по охране побережья уже выдвинулись в зону патрулирования. Как рассказали в Главкомате ВМФ, для прикрытия города Сочи задействованы корабли, базирующиеся в Новороссийске, Севастополе и Анапе.

Сообщается, что боевые корабли прикроют черноморское побережье, начиная от границы с Абхазией.

Для решения задач по обеспечению безопасности будут использованы противолодочные корабли, морской тральщик, малые ракетные корабли, противодиверсионные катера типа "Раптор" и "Грачонок". Последние будут работать как самостоятельно, так и в тесном взаимодействии со спецназом ЧФ.

Спецназовцы исследуют морское дно близ Сочи, чтобы исключить установку мин.

Не исключается также создание внешнего периметра прикрытия города в дальней морской зоне. Пока этот вопрос обсуждается военным руководством.

Напомним, год назад черноморцы уже выполняли аналогичную задачу по прикрытию Сочи во время Кубка конфедераций (проходил в РФ с 17 июня по 2 июля). Командование рассматривает действия флота в то время как генеральную репетицию к ЧМ-2018.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, у Черноморского флота сегодня достаточно сил и средств для защиты побережья в дни чемпионата. Он добавил, что отряд кораблей близ сочинского побережья сможет противодействовать не только одиночному кораблю противника, но и целым группам кораблей, а также любым летательным аппаратам.