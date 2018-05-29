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Польша призвала США разместить танковую дивизию в стране

30.05.2018 РИА Новости 116 0
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Американские танки во время учений
Американские танки во время учений.
Источник: CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Pfc. Javon Spence /

ВАРШАВА, 29 мая - РИА Новости. Польша предложила США разместить в стране бронетанковую дивизию. Документ под названием "Предложение для постоянного присутствия США в Польше" опубликовало Министерство национальной обороны страны.

На эти цели Варшава готова выделить от полутора до двух миллиардов долларов. В качестве одного из возможных мест размещения дивизии Польша предложила территорию в районе городов Быдгощ и Торунь.

"Российская угроза"

В документе отмечается, что отношения Вашингтона и Варшавы "чрезвычайно тесные и основаны на общих ценностях и общих интересах".

Обоснованием для присутствия американских войск в Польше традиционно объявлено "усиление российской угрозы". Утверждается, что Москва пытается "открыто нарушать и изменять европейские структуры безопасности, снижать уровень руководства и участия США на континенте".

Американцам напоминают, что Дональд Трамп, выступая в Варшаве, заявил, что "есть ужасные угрозы нашей безопасности. <…> Мы будем противостоять им. <…> Мы победим".

"Постоянное присутствие танковой дивизии США в Польше - на специализированных военных объектах США - поможет достичь этой цели", - подчеркнули в министерстве.

Польский вклад

При этом польские военные уверяют Пентагон, что "расходы на безопасность НАТО должны быть общим бременем для государств - членов организации и Польша хочет внести свой вклад в повышение безопасности и защиты Европы".

Указывается, что поддержка Варшавы может выразиться в "создании совместных военных объектов и обеспечении более гибкого передвижения сил США".

Польша также планирует разрешить американским военным использовать "дополнительную инфраструктуру, принадлежащую Министерству национальной обороны, государственным и местным административным учреждениям, а также другим государственным или управляемым государством объектам".

Реакция

Накануне об этом решении польских властей сообщали СМИ. В Кремле заявили, что подобный шаг - суверенное решение Варшавы, но он повлечет ответные действия Москвы. Подчеркивается, что приближение инфраструктуры НАТО к российским границам не способствует стабильности на континенте.

В Госдуме заявили, что подобная политика Варшавы угрожает стабильности в регионе.
29.05.2018
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принадлежат РИА Новости
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Польша
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
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