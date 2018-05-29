В РФ опровергли "изгнание" израильтян из ливанского неба



Истребитель военно-воздушных сил Израиля.

Источник: © РИА Новости, Пресс-служба ВС Израиля Истребитель военно-воздушных сил Израиля.Источник: © РИА Новости, Пресс-служба ВС Израиля

Российские военные опровергли сообщения о перехвате самолетами ВКС двух израильских истребителей в воздушном пространстве Ливана.

"Находящиеся в составе российской авиагруппы в Сирии многофункциональные бомбардировщики Су-34 не используют для вылетов на перехват воздушных целей и не выполняют задач в воздушном пространстве Ливана", - говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном вечером 28 мая (его цитирует Интерфакс).

"Информация, распространенная одним из израильских новостных ресурсов о якобы перехвате российскими Су-34 двух израильских F-16 в воздушном пространстве Ливана - дилетантская глупость", - добавили в Минобороны РФ.

Как информировал "Курсор", ранее ливанские источники утверждали, что 27 мая израильские военно-воздушные силы были изгнаны из района Триполи самолетами Су-34 ВКС РФ, действующими в этом районе.