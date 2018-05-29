В РФ опровергли "изгнание" израильтян из ливанского неба
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Истребитель военно-воздушных сил Израиля.
Источник: © РИА Новости, Пресс-служба ВС Израиля
Российские военные опровергли сообщения о перехвате самолетами ВКС двух израильских истребителей в воздушном пространстве Ливана.
"Находящиеся в составе российской авиагруппы в Сирии многофункциональные бомбардировщики Су-34 не используют для вылетов на перехват воздушных целей и не выполняют задач в воздушном пространстве Ливана", - говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном вечером 28 мая (его цитирует Интерфакс).
"Информация, распространенная одним из израильских новостных ресурсов о якобы перехвате российскими Су-34 двух израильских F-16 в воздушном пространстве Ливана - дилетантская глупость", - добавили в Минобороны РФ.
Как информировал "Курсор", ранее ливанские источники утверждали, что 27 мая израильские военно-воздушные силы были изгнаны из района Триполи самолетами Су-34 ВКС РФ, действующими в этом районе.
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29.05.2018
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