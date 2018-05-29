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ВМС Индии получат две нефтеналивные баржи

30.05.2018 ЦАМТО 107 0
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Корабль L53 класса LCU MkIV
Спуск на воду третьего малого десантного корабля L53 класса LCU MkIV для ВМС Индии.
Источник: www.indiannavy.nic.in

ЦАМТО, 29 мая. На верфи индийской компании Titagarh Wagons Limited (TWL) состоялся спуск на воду первой из двух заказанных командованием ВМС Индии нефтеналивных барж, рассчитанных на перевозку до 1000 т топлива.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на заявление ВМС Индии от 18 мая, судно длиной 68 м и максимальным водоизмещением 2000 т было спущено на воду 17 мая в Калькутте. На церемонии присутствовал начальник штаба Восточного морского командования ВМС вице-адмирал М.С.Павара.

Новая баржа предназначена для пополнения запасов военных кораблей топливом, водой и различными маслами. Баржа оборудована складной мачтой, позволяющей причаливать рядом с авианосцем.

Баржа способна развивать скорость до 12 узлов, дальность плавания – 500 морских миль. По сообщениям индийских СМИ, судно будет официально передано ВМС Индии в сентябре после завершения установки оборудования и испытаний. Вторая баржа должна быть поставлена заказчику три месяца спустя.

Ожидается, что новые баржи расширят боевые возможности ВМС Индии, своевременно пополняя запасы военных кораблей, включая авианосец "Викрамадитья".
29.05.2018
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Страны
Индия
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
Авианосец

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