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Инженерная бригада ЦВО в Башкирии получила новейший катер

30.05.2018 ЦАМТО 128 0
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Катер ИДК
Многофункциональный речной катер ИДК.
Источник: rg.ru

ЦАМТО, 29 мая. Отдельная инженерная бригада Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированная в Башкирии, получила новейший инженерно-десантный катер (ИДК), сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

"Отдельную инженерную бригаду Центрального военного округа, дислоцированную в республике Башкортостан, оснастили новейшим инженерно-десантным катером ИДК. Это первый образец, который поступил в войска", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, катер предназначен для разведки берегов водоемов при установке понтонных и паромных переправ. В его носовой части установлена поворотная турель для пулемета РПК, в центре размещена рубка управления, по бортам размещены места для десанта. Катер оборудован дизельным двигателем с водометом.

Отмечается, что новая техника благодаря сокращению времени на инженерную разведку берега позволит понтонно-переправочным подразделениям быстрее приступать к установке мостов и переправ в заданном районе, а также повысит возможности противодействия диверсантам, передает "РИА Новости".
29.05.2018
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