Ливийская национальная армия получила патрульный корабль "Аль-Карама"



Новый ливийский флаг. Новый ливийский флаг.

ЦАМТО, 29 мая. Ливийская национальная армия (ЛНА), которая контролирует большую часть Восточной Ливии, приняла на вооружение патрульный корабль, ранее состоявший на вооружении морской службы Ирландии.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, корабль "Айслинг", получивший новое наименование "Аль-Карама", прибыл в Бенгази 17 мая. По заявлению представителя ЛНА, основными задачами корабля "Аль-Карама" станут обеспечение защиты территориальных вод Ливии, противодействие терроризму и торговле людьми.

Патрульный корабль "Айслинг" класса "Эммер" был принят на вооружении морской службы Ирландии в 1980 году. Он был вооружен 40-мм артиллерийской установкой, двумя 20-мм пушками и двумя 7,62-мм пулеметами. Длина корабля – 65 м, водоизмещение – около 1020 т. Корабль был снят с вооружения в 2016 году и продан за 110 тыс. евро на аукционе голландскому судовому дилеру Дику ван дер Кампу в марте 2017 года. Через два месяца корабль был новь выставлен на продажу с начальной ценой в 750 тыс. долл. Позднее он был перерегистрирован эмиратской компанией Universal Satcom Services FZE. Транспондер автоматизированной системы идентификации корабля начал функционировать 10 мая у южного побережья Португалии при переходе к Гибралтарскому проливу.

Два других корабля класса "Эммер" также были проданы. P21 "Эммер" используется в качестве учебного корабля ВМС Нигерии под обозначением "Просперити" (Prosperity), а "Аойф" (Aoife) был передан ВС Мальте и состоит на вооружении как патрульный корабль P62.

Ранее на вооружении ВМС Ливийской национальной армии были приняты патрульный катер PV30-LS длиной 31 м и патрульный катер "Дамен 1605" длиной 16,5 м, которые размещены на базе Береговой охраны Рас-Аль-Хилал (к востоку от Бенгази). Катер "Дамен 1605" вооружен 23-мм зенитной установкой ЗУ-23-2 и двумя пулеметами.

В Бенгази "Аль-Карама" прибыл без вооружения. По оценке экспертов, работы по его оснащению вооружением начнутся в ближайшее время.