Грушко прокомментировал размещение базы США в Польше



Польские и американские военные во время учений в Польше. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Alik Keplicz Польские и американские военные во время учений в Польше. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Alik Keplicz

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия будет учитывать в своем военном планировании возможность размещения на территории Польши военной базы США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Ранее издание Politico со ссылкой на документы министерства обороны Польши сообщило, что Варшава готова заплатить 2 миллиарда долларов за создание на польской территории постоянной военной базы США, объясняя это "настоятельной необходимостью в постоянной военной дивизии США в Польше". Издание утверждает, что Польша готова "разделить бремя расходов на оборону и сделать решение более рентабельным для правительства США".

"Разумеется, в нашем военном планировании мы должны учитывать те силы и средства, которые могут быть размещены на этих территориях", - сказал Грушко в кулуарах международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения", отвечая на просьбу прокомментировать возможность размещения в Польше базы США.

"Мы делаем все возможное, чтобы обнулить эти действия, и для европейцев рано или поздно станет ясно, что на самом деле это выброшенные деньги и очередная попытка выстроить новую разделительную линию, используя военные средства. И что безопасность в Европе невозможно обеспечить против России и без России", - добавил он.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения 2018".