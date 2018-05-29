Правительство Ирака пока не решило, приобретать ли комплексы С-400



Ракетный комплекс С-400. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо Ракетный комплекс С-400. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство Ирака пока не приняло решения по возможным закупкам комплексов С-400 у России, заявил РИА Новости посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади.

"Насколько я знаю, сейчас не ведутся ни официальные, ни неофициальные переговоры о поставках с-400. Это не вопрос заинтересованности или незаинтересованности в С-400", - сказал Хади.

По его словам, сейчас Ирак занят итогами выборов и формированием правительства.

"Так что сейчас у нас нет возможности быть вовлеченными в серьезные переговоры (по С-400-ред.). На данный момент нет переговоров о покупке С-400. Переговоров нет, что означает, что иракское правительство пока не решило, покупать или не покупать С-400",- добавил иракский дипломат.