Правительство Ирака пока не решило, приобретать ли комплексы С-400
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Ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство Ирака пока не приняло решения по возможным закупкам комплексов С-400 у России, заявил РИА Новости посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади.
"Насколько я знаю, сейчас не ведутся ни официальные, ни неофициальные переговоры о поставках с-400. Это не вопрос заинтересованности или незаинтересованности в С-400", - сказал Хади.
По его словам, сейчас Ирак занят итогами выборов и формированием правительства.
"Так что сейчас у нас нет возможности быть вовлеченными в серьезные переговоры (по С-400-ред.). На данный момент нет переговоров о покупке С-400. Переговоров нет, что означает, что иракское правительство пока не решило, покупать или не покупать С-400",- добавил иракский дипломат.
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29.05.2018
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