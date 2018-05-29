Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россию и Белоруссию тревожит активность НАТО, заявил Лавров

30.05.2018 РИА Новости 120 0
0
Понравилась новость?
 0
Американские военные во время учений в Польше. Архивное фото
Американские военные во время учений в Польше. Архивное фото.
Источник: © AFP 2018

МИНСК, 29 мая - РИА Новости. Россию и Белоруссию тревожит активность НАТО в Прибалтике и Польше, развертывание сил вблизи российских границ являются деструктивным, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой белорусского МИД Владимиром Макеем в Минске.

"У нас общий интерес к тому, чтобы развивать равноправные и взаимовыгодные отношения и с Европейским союзом, и в рамках диалога с Североатлантическим альянсом. Однако нас тревожит активизация деятельности НАТО, которую в последнее время мы наблюдаем в непосредственной близости от наших границ, прежде всего в Прибалтике и в Польше", - заявил глава МИД РФ.

"Наша позиция, как и позиция Республики Беларусь, о чем сегодня было подвержено на встрече с президентом Александром Григорьевичем Лукашенко, остается неизменной. Такие действия по одностороннему развитию военной инфраструктуры, одностороннему развертыванию сил и средств вблизи наших границ являются деструктивными, подрывают доверие и взаимопонимание в Европе и ведут к фрагментации европейского пространства безопасности", - добавил Лавров.
29.05.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Польша
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Евросоюз

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.05 22:21
  • 47
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 29.05 21:59
  • 6
Самолет Т-50 применял крылатые ракеты в Сирии
  • 29.05 21:41
  • 46
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 29.05 20:52
  • 26
После 30 лет службы обновлено лишь вспомогательное оборудование? Первая партия БМД-2, наконец, поступила в войска
  • 29.05 20:31
  • 4
V-280 Valor бьет крейсерские скорости
  • 29.05 20:27
  • 1
Военные на Алтае получили на вооружение тяжелые огнеметные системы "Солнцепек"
  • 29.05 20:27
  • 1
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 29.05 20:25
  • 7356
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.05 20:23
  • 8
"Все всё увидели"
  • 29.05 19:50
  • 244
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 29.05 19:06
  • 3
Начальник штаба Сухопутных войск США: “Оборонный бюджет США не намного больше [оборонных бюджетов] Китая и России”
  • 29.05 17:29
  • 8
Как была сорвана сделка по продаже украинских Ту-160 Китаю. Украина предоставит Китаю авиадвигатели для нового Xian H-20
  • 29.05 16:41
  • 9
Ульяне нужна Ваша помощь
  • 29.05 16:38
  • 1
Индия дорабатывает космический челнок для лунной миссии "Чандраян-II". А что Россия?
  • 29.05 16:19
  • 1
В ЦАГИ испытали возвращаемый аппарат "Федерация"
другие обсуждаемые темы