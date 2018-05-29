Россию и Белоруссию тревожит активность НАТО, заявил Лавров
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Американские военные во время учений в Польше. Архивное фото.
Источник: © AFP 2018
МИНСК, 29 мая - РИА Новости. Россию и Белоруссию тревожит активность НАТО в Прибалтике и Польше, развертывание сил вблизи российских границ являются деструктивным, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой белорусского МИД Владимиром Макеем в Минске.
"У нас общий интерес к тому, чтобы развивать равноправные и взаимовыгодные отношения и с Европейским союзом, и в рамках диалога с Североатлантическим альянсом. Однако нас тревожит активизация деятельности НАТО, которую в последнее время мы наблюдаем в непосредственной близости от наших границ, прежде всего в Прибалтике и в Польше", - заявил глава МИД РФ.
"Наша позиция, как и позиция Республики Беларусь, о чем сегодня было подвержено на встрече с президентом Александром Григорьевичем Лукашенко, остается неизменной. Такие действия по одностороннему развитию военной инфраструктуры, одностороннему развертыванию сил и средств вблизи наших границ являются деструктивными, подрывают доверие и взаимопонимание в Европе и ведут к фрагментации европейского пространства безопасности", - добавил Лавров.
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29.05.2018
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