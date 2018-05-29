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В Госдуме рассказали о возможностях быстро собрать комплексы РЭБ

30.05.2018 РИА Новости 124 0
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Комплекс РЭБ Красуха-2. Архивное фото
Комплекс РЭБ Красуха-2. Архивное фото.
Источник: © Фото : Vitaly V. Kuzmin

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Новые российские комплексы радиоэлектронной борьбы с учетом информации, полученной при исследовании американских крылатых ракет "Томагавк", могут быть созданы быстро, за полмесяца или месяц, считает бывший заместитель главкома ВВС РФ генерал-полковник, депутат Госдумы Николай Антошкин.

"У нас в принципе есть всякие радиоэлектронные средства. Я думаю, что настроить и перестроить - это не так уж много времени нужно. Если желание есть и потребность есть такая, то это сделают быстро", - сказал Антошкин РИА Новости.

"Я по опыту (знаю), когда нужно было что-то переделать, буквально полмесяца-месяц и переделывали", - добавил он.
29.05.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
Минoбороны РФ

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