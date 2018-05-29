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У России появились "плохие новости" для ВВС США

30.05.2018 Российская газета 152 0
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Истребитель Су-57
Истребитель Су-57.
Источник: rg.ru

Россия и Китай находятся в шаге от внедрения новой технологии, лишающей стелс какого-либо практического смысла. Длинноволновые инфракрасные датчики вкупе с высокоскоростными системами обмена информацией между самолетами позволят также эффективно сбивать "невидимки", как и простые самолеты.

У России уже есть опыт организации воздушных сетей передачи данных. Принятый на вооружение более 40 лет назад стратосферный перехватчик МиГ-31 оснащен системой автоматического обмена информацией между четырьмя бортами и самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Более современные истребители: Су-30СМ, Су-35 и Су-57, - также располагают каналами для передачи данных - равно как их китайские аналоги.

- Скорость и пропускная способность этих каналов засекречены, но можно быть уверенным, что и Москва, и Пекин в состоянии разработать высокоскоростную систему обмена информацией междй самолетами в воздухе, - считает военный обозреватель The National Interest Дейв Маджумдар.

Инфракрасные датчики поиска целей на российские истребители тоже устанавливают не один десяток лет - подобной аппаратурой оснащались даже ранние версии МиГ-29, не говоря уже о более свежих самолетах. "На протяжении как минимум 30 лет на каждый российский истребитель устанавливается инфракрасный датчик поиска целей в передней полусфере", - сообщил NI эксперт Центра военно-морского анализа Майкл Кауфман.

Длинноволновое инфракрасное излучение - ахиллесова пята любого самолета, в какие бы стелс-покровы он не был обернут. Если датчики достаточно чувствительны, чтобы воспринять тепло, образующееся при трении самолета об атмосферу, и вырабатываемое его двигателями (а сделать реактивную струю холодной пока не удалось никому), то о малозаметности говорить не приходится.

Это, кстати, отлично знают в ВВС США - там планируют начать устанавливать инфракрасные детекторы на истребители F/A-18E/F Super Hornet. Правда, только в 2022 году. На F-22 подобные системы планировались, но затем были убраны в целях экономии - уж больно дорогим получился самолет. Теперь инфракраные датчики вернутся на Raptor лишь во второй половине 2020-х годов, пишет NI. На российских же самолетах необходимое оборудование уже имеется. Конечно, дальность действия тепловых детекторов меньше, чем у радаров - не более 100 километров. Но для ближнего боя вполне достаточно.

А для дальнего необходима высокоскоростная сеть обмена данными в воздухе, которая у российских самолетов тоже есть.

- Если Россия и Китай смогут объединить чувствительность инфракрасных сенсоров с высокоскоростными каналами передачи данных, это существенно снизит боевую эффективность американских малозаметных самолетов. Для ВВС США это по-настоящему плохие новости, - резюмирует издание.


Антон Валагин
29.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-18
F-22
Super Hornet
А-50 ДЛРО
МиГ-29
МиГ-31
ПАК ФА
Су-30
Су-35

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