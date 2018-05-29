ВКС России передали первый глубоко модернизированный разведчик



Самолет-разведчик Ил-20М.

Источник: Kirill Naumenko/wikimedia.org Самолет-разведчик Ил-20М.Источник: Kirill Naumenko/wikimedia.org

Самолет-разведчик Ил-20М после глубокой модернизации пройдет государственные испытания. Все опытно-конструкторские работы на данный момент завершены.

Как рассказал "Интерфаксу" собеседник в авиационной отрасли, Ил-20М уже передали военным на государственные совместные испытания. Все операции по модернизации самолетов специального назначения Ил-20 и Ил-22 проводит Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина вместе с Экспериментальным машиностроительным заводом имени Мясищева. Ил-20 - это самолет для радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Его создали на основе пассажирского самолета Ил-18. Впервые в небо он поднялся в 1968 году.

И вполне понятно, что пришло время для его замены. В конце 2000-х годов разработали новый самолет-разведчик Ту-214Р, его сделали на базе пассажирского лайнера Ту-214. Ранее заявляли, что окончательные работы по созданию нового самолета радиотехнической и оптико-электронной разведки завершатся в 2018 году. И уже два самолета предоставили военным летчикам для опытных полетов. А в 2016 году Ту-214Р два раза заметили в Сирии.

Светлана Цыганкова