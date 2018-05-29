ВКС России передали первый глубоко модернизированный разведчик
|
|
Самолет-разведчик Ил-20М.
Источник: Kirill Naumenko/wikimedia.org
Самолет-разведчик Ил-20М после глубокой модернизации пройдет государственные испытания. Все опытно-конструкторские работы на данный момент завершены.
Как рассказал "Интерфаксу" собеседник в авиационной отрасли, Ил-20М уже передали военным на государственные совместные испытания. Все операции по модернизации самолетов специального назначения Ил-20 и Ил-22 проводит Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина вместе с Экспериментальным машиностроительным заводом имени Мясищева. Ил-20 - это самолет для радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Его создали на основе пассажирского самолета Ил-18. Впервые в небо он поднялся в 1968 году.
И вполне понятно, что пришло время для его замены. В конце 2000-х годов разработали новый самолет-разведчик Ту-214Р, его сделали на базе пассажирского лайнера Ту-214. Ранее заявляли, что окончательные работы по созданию нового самолета радиотехнической и оптико-электронной разведки завершатся в 2018 году. И уже два самолета предоставили военным летчикам для опытных полетов. А в 2016 году Ту-214Р два раза заметили в Сирии.
Светлана Цыганкова
|
29.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
03.04.2017 "Летающих медведей" усилят "Порубщиками"
28.10.2016 Готовы первые три самолета-постановщика помех и попутной разведки Ил-22ПП «Порубщик»
30.09.2014 Второму серийному модернизированному самолету Ил-38Н присвоено имя авиаконструктора ОКБ Ильюшина Я.Кутепова
28.01.2010 Авиационный спецназ
17.10.2008 ЭМЗ им. Мясищева модернизирует Ил-22 в интересах Минобороны
31.01.2018 О некоторых авиационных новинках прошлого года
15.01.2018 ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
17.07.2017 На чужих крыльях